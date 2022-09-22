Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: популярні методи

Українці, які терміново евакуювалися зі своїх домівок, та вже повертаються додому, часто стикаються з неприємним явищем – зіпсованими продуктами в холодильниках та смородом, який, здавалося б, вивести неможливо. Що робити для того, щоб у холодильнику не пахло та як запобігти неприємному запаху – читайте у матеріалі.

Насамперед важливо виявити проблему – чому у вашому холодильнику погано пахне. Таких причин може бути декілька, повідомляє 24 канал.

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Чому всередині холодильника неприємно пахне

Найпоширеніші причини смороду в холодильнику це:

Зіпсовані продукти та підгнивання;

Засмічення зливу холодильника;

Поломки в системі вентиляції;

Неправильний догляд за холодильником, багато льоду на стінках.

Найчастіше неприємний запах виникає через зіпсовані продукти – саме з цією проблемою стикнулися українці, які терміново покидали свої домівки, тікаючи від російських окупантів, та не встигли винести харчі, які лишалися в холодильниках.

Як підготувати холодильник до очищення

Щоб ефективно помити холодильник та позбутися запаху, попередньо треба здійснити кілька простих кроків:

Якщо прилад був увімкнений, його варто вимкнути та витягнути з розетки. Треба, щоб холодильник повністю розморозився – так буде його легше очистити. Варто витягнути всю їжу, яка залишилася в холодильнику. Це стосується і морозильної камери – часто заморожене м’ясо чи риба може тати причиною неприємного запаху. Щоб прискорити розморожування морозилки, можна покласти до неї дерев’яну кухонну дошку, а не неї – місткість з гарячою водою. Будьте обережні – без підставки не можна ставити миску чи каструлю з водою – це може деформувати чи пошкодити стінки морозильної камери, що надалі вплине не її роботу. Витягніть усі полиці, які є в холодильнику – як ящики для овочів, так і секції з морозилки. Не збивайте лід, який залишився на стінках – так можна пошкодити стінки та покриття холодильника. Краще зачекайте, щоб лід трохи підтанув – тоді він сам легко видалиться з холодильника.

Перед миттях холодильника треба його розморозити / Фото beko.ro

Зверніть увагу на гумки на дверях холодильника – вони найчастіше вбирають у себе бруд та неприємний запах. За допомогою зубної щітки та засобів, про які ми розкажемо далі, ви зможете легко відмити гуму.

Які засоби підійдуть для очищення холодильника

Після того, як ви розморозили прилад, варто подумати, чим краще мити холодильник. Засобів, які допоможуть позбутися неприємного запаху, є багато – це і побутова хімія, спеціально розрахована для очищення поверхонь, і підручні продукти, які легко знайти у будь-якій домівці.

Очищення за допомогою хімії

Найбільш надійними засобами для очищення холодильника є, звичайно, спеціалізовані засоби. Їх можна купити у магазинах побутової хімії та просто дотримуватися інструкції з використання. Вони ефективно очистять ваш холодильник та заберуть неприємний запах.

Єдиний мінус таких засобів – ціна. Якісні рідини для очищення холодильника можуть коштувати занадто дорого.

Засоби для миття холодильників / Фото ELECTROLUX

Тому господарі та господині пропонують дешевший варіант – очистити холодильник за допомогою мийного засобу для посуду. За допомогою гелю для миття посуду можна помити холодильник та повернути йому колишню свіжість. Але, на жаль, мийний засіб підійде тільки для малозабруднених приладів – якщо запах у холодильнику дуже сильний, то гель для посуду не впорається з виведенням смороду.

Очищення за допомогою підручних засобів

Щоб усунути неприємний запах, також використовують продукти, які можна знайти на кухні. Вони також ефективно справляються з забрудненнями та смородом.

Лимонна кислота

Лимонна кислота не тільки допоможе позбутися вапна у чайниках, але і знищити неприємний запах у холодильнику. Для того, щоб почистити прилад, треба розчинити 2 чайні ложки лимонної кислоти у теплій воді. Вмочіть губку у розчин та вимийте весь холодильник.

Лимонна кислота очищує забруднення в холодильнику / Фото Depositphotos

Оцет

Найкращий підручний засіб для очищення холодильника – це звичайний столовий оцет. Треба розвести невелику кількість оцту у воді кімнатної температури та протріть стінки та полиці холодильника. Столовий оцет абсорбує неприємні запахи, а також продезінфікує холодильник.

Оцет із содою

Зробіть розчин з 1 столової ложки соди та 1 літра гарячої води. Промийте розчином холодильник, а потім повторно протріть його розчином з оцту, про який ми говорили вище. Оцет зреагує на соду та зможе вивести з холодильника неприємну цвіль. Після соди та оцту треба промити прилад теплою проточною водою.

Оцет у поєднанні із содою знищить неприємні запахи та цвіль у холодильнику / Фото Depositphotos

Суміш мийних засобів та сода

Щоб остаточно поставити крапку на забрудненні холодильника, використайте розчин з:

Господарського мила;

Мийного засобу;

Соди;

Та гарячої води.

Усі інгредієнти треба змішати та ретельно вимити холодильник зсередини. Такий розчин допоможе знищити як наліт, так і забруднення зі смородом. Після того, як промили розчином холодильник, його варто промити ще теплою водою.

Як запобігти появі неприємного запаху в холодильнику

У всіх випадках після використання мийних засобів та побутових розчинів треба обов’язково промити холодильник водою. Це мінімізує можливість отруїтися продуктами, які лежать на полицях помитого холодильника.

Щоб мінімізувати можливість повторного смороду в холодильнику, можна використовувати продукти, які виступають природними абсорбентами: