Що треба зробити з картоплею перед зберіганням

Переважно картоплю викопують в серпні та протягом вересня. Перед тим, як класти плоди на зберігання, їх потрібно просушити.

Особливо важливо просушити картоплю, якщо ви збирали її в дощ або коли земля була вологою. Для цього її потрібно розкласти під навісом або в приміщенні, але так, щоб доходило повітря. Є ще деякі особливості зберігання.

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Що зробити з картоплею перед зберіганням

Якщо збір урожаю картоплі відбувся у спекотну погоду, тоді її треба трохи охолодити. Є простий лайфхак: засипати плоди землею, аби створити їм прохолодне середовище.

Коли ви помітили на шкірці плодів певні пошкодження, не ставте їх в цей момент на утримання. Краще, щоб вона перебувала в сухому місці 2-3 тижні. Упродовж цього часу шкірка ущільниться.

в сухому місці 2-3 тижні. Упродовж цього часу шкірка ущільниться. Добре огляньте картоплю перед зберіганням. Варто позбутися хворих і пошкоджених плодів.

Важливо провести обробку в сараї чи льосі перед зберіганням. Поприбирайте там, провітріть приміщення. Стіни продезінфікуйте вапном з мідним купоросом, аби не з'явився грибок.

Як зберігати картоплю

Є кілька простих варіантів, як можна утримувати картоплю в підвалі чи льосі. Перший – просто висипати картоплю в одному місці гіркою десь на 1 метр. Нехай так стоїть аж до весни. Утім, є один нюанс у такому способі. Неможливо зрозуміти, яка температура в цій купі й через це може відбуватися гниття.



Картопля в ящику / Фото Deposit.photos



Гарна ідея – тримати плоди в дерев'яних ящиках, щоб вони не доторкалися заліза чи бетону. Ящики мають бути розташовані на певній дистанції одне від одного. А ще відстань між ящиком і стінкою має бути принаймні 15 сантиметрів. Важливо, щоб ящики не доторкалися підлоги.



Картопля в сітках / Фото Agrotimes.ua



Доречно тримати урожай картоплі в сітках. Вони характеризуються м'якістю та еластичністю. До того ж перевага такого методу, що туди гарно проникає повітря. Сітки потрібно ставити на дерев'яні піддони, аби не було контакту з землею.