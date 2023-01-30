Як доглядати за термобілизною: дієві поради з прання та сушіння

Термобілизна – необхідний атрибут для зимового гарберобу. Вона допомагає регулювати температуру тіла та залишатися в теплі навіть у серйозні морози, та потребує особливого догляду, щоб її властивості не зникли.

Термобілизна всотує багато поту від тіла та не дозволяє перегріватися, коли відбуваються перепади температури. Та при цьому її треба частіше прати та ретельно за нею доглядати, пише 24 Канал.

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Як прати термобілизну

Термобілизну використовують як під час зайнять спортом, так і для повсякденного носіння. Цей предмет гардеробу, як і всі інші, має певні вимоги з прання.

Щоб зберегти термобілизну у хорошому стані та не пошкодити її волокна, варто дотримуватися правил з прання:

Прати термобілизну потрібно у теплій воді максимум до 40 градусів. Оптимальною температурою для прання будуть 30 градусів за Цельсієм. Термобілизну можна прати в машинці – для того, щоб не пошкодити її властивості, потрібно вмикати делікатний режим на 30 градусів. Термобілизна зроблена з синтетичних волокон, які можуть сильно електризуватись, тому при пранні необхідно додавати антистатичні засоби. Також можна використовувати спрей-антистатик, коли вдягаєте термобілизну. Після основного прання термобілизну треба додатково полоскати в машинці.

При пранні термобілизни не можна ставити додатковий віджим – він може розтягнути виріб та пошкодити волокна.

Як доглядати за термобілизною / Фото Rozette Rago

Як сушити термобілизну

Сушіння термобілизни також має кілька вимог. Одна з них – повна заборона сушити термобілизну на батареях чи обігрівачах. Через сильний жар від приладів термобілизна може зіпсуватися.

Термобілизну краще сепарувати від прямих сонячних променів – вони можуть не тільки негативно вплинути на колір вашого одягу, але і позбавити його корисних властивостей.

Якщо ви сушите одяг у приміщення, то термобілизну потрібно висушувати при хорошому провітрюванні і з низькою вологістю.

Виварювати, гладити або сушити в сушильному обладнанні, а також обробляти розчинниками і засобами для хімічної чистки термобілизну категорично не можна.

Як доглядати за термобілизною / Фото Unsplash