Як прати м'які іграшки: прості лайфхаки з догляду
Під час повномасштабних дій особливо часто треба приділяти увагу чистоті іграшок вашої дитини – лише один похід з улюбленою м'якою іграшкою до укриття може забруднити річ та засмутити дитину.
В іграшках, навіть візуально чистих, легко з'являються пилові кліщі, які є шкідливими для здоров'я, тому треба потурбуватися, як правильно попрати іграшку, залишити їй початковий вигляд та не засмутити дитину, пише 24 канал.
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М'які іграшки можна почистити трьома методами – ручним пранням, машинним, та сухим доглядом. Розглянемо всі варіанти прання м'яких іграшок.
Як випрати м'які іграшки вручну
Великі та негабаритні іграшки краще нести одразу в хімчистку, а от невеличких м'яких улюбленців можна випрати вручну.
Для цього необхідно:
- Наповнити місткість для прання водою – температура не має перевищувати 40 градусів;
- Додати мийний засіб;
- Покласти іграшку в мильну воду та дати відмокнути приблизно 10 хвилин"
- Прати руками або використовувати м’яку щітку, щоб впоратися із серйозними забрудненнями;
- Прополоскати у чистій воді та дати висохнути.
Як прати м'які іграшки / Фото Unsplash
Машинне прання іграшок – як робити
Багато іграшок не передбачені для прання в машинці, тому спочатку ретельно вивчіть етикетку на виробі – там повинна бути написана гранична температура води та режим прання.
Що випрати іграшку в машинці, потрібно:
- Покласти річ в мішок для прання. Також підійде біла наволочка, яку не шкода;
- Встановити програму дбайливого прання. Температура не має перевищувати 40 градусів;
- Встановити віджимання в машинці на низьку швидкість.
- Висушити іграшку – помістіть її на чисту суху тканину та залиште в кімнаті на рівній поверхні. Підвішувати іграшки не рекомендується – вони можуть втратити свою форму.
Як прати м'які іграшки / Фото Unsplash
Сухе чищення м'яких іграшок
Якщо іграшка не передбачена для машинного чи ручного прання, очистити її можна сухим способом.
Для цього:
- Пропилососьте іграшки насадкою, яка збирає не тільки пил, але і зайву шерсть та волосся;
- Покладіть іграшку в поліетиленовий пакет та насипте туди соду чи картопляний крохмаль – від розміру іграшки залежить кількість засобу;
- Закрийте пакет та потрусіть його, щоб очисник потрапив на всю іграшку;
- Залиште м'яку іграшку в пакеті на кілька годин;
- Після цього повторно пропилососьте її.
Як прати м'які іграшки / Фото Unsplash