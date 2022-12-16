Як прати м'які іграшки: прості лайфхаки з догляду

Під час повномасштабних дій особливо часто треба приділяти увагу чистоті іграшок вашої дитини – лише один похід з улюбленою м'якою іграшкою до укриття може забруднити річ та засмутити дитину.

В іграшках, навіть візуально чистих, легко з'являються пилові кліщі, які є шкідливими для здоров'я, тому треба потурбуватися, як правильно попрати іграшку, залишити їй початковий вигляд та не засмутити дитину, пише 24 канал.

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М'які іграшки можна почистити трьома методами – ручним пранням, машинним, та сухим доглядом. Розглянемо всі варіанти прання м'яких іграшок.

Як випрати м'які іграшки вручну

Великі та негабаритні іграшки краще нести одразу в хімчистку, а от невеличких м'яких улюбленців можна випрати вручну.

Для цього необхідно:

Наповнити місткість для прання водою – температура не має перевищувати 40 градусів;

Додати мийний засіб;

Покласти іграшку в мильну воду та дати відмокнути приблизно 10 хвилин"

Прати руками або використовувати м’яку щітку, щоб впоратися із серйозними забрудненнями;

Прополоскати у чистій воді та дати висохнути.

Як прати м'які іграшки / Фото Unsplash

Машинне прання іграшок – як робити

Багато іграшок не передбачені для прання в машинці, тому спочатку ретельно вивчіть етикетку на виробі – там повинна бути написана гранична температура води та режим прання.

Що випрати іграшку в машинці, потрібно:

Покласти річ в мішок для прання. Також підійде біла наволочка, яку не шкода; Встановити програму дбайливого прання. Температура не має перевищувати 40 градусів; Встановити віджимання в машинці на низьку швидкість. Висушити іграшку – помістіть її на чисту суху тканину та залиште в кімнаті на рівній поверхні. Підвішувати іграшки не рекомендується – вони можуть втратити свою форму.

Як прати м'які іграшки / Фото Unsplash

Сухе чищення м'яких іграшок

Якщо іграшка не передбачена для машинного чи ручного прання, очистити її можна сухим способом.

Для цього:

Пропилососьте іграшки насадкою, яка збирає не тільки пил, але і зайву шерсть та волосся;

Покладіть іграшку в поліетиленовий пакет та насипте туди соду чи картопляний крохмаль – від розміру іграшки залежить кількість засобу;

Закрийте пакет та потрусіть його, щоб очисник потрапив на всю іграшку;

Залиште м'яку іграшку в пакеті на кілька годин;

Після цього повторно пропилососьте її.

Як прати м'які іграшки / Фото Unsplash