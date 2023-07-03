Всі це забувають: як обрізати кущові троянди, щоб рясно цвіли

Регулярна обрізка – одна з ключових процедур, яка необхідна для розвитку троянд. Вона має низку вагомих переваг.

Обрізку варто проводити не лише для формування куща, але й, щоб збільшити кількість молодих пагонів та бутонів під час цвітіння. Дізнаймось, як правильно обрізати кущові троянди.

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Чим обрізати троянди

Щоб обрізати трояндові кущі, слід взяти якісний інструмент з гострим лезом. Це необхідно для рівного зрізу пагонів без надлому та інших пошкоджень. Тож садівники використовують садові ножиці, ножі й секатори, аби не травмувати рослини.



Секатор для трояндів / Фото Leto.ua

Для обрізки молодих стебел і відцвілих бутонів добре підійдуть ножі й ножиці. Щоб позбутися потужних задерев'янілих пагонів, беруть секатори. Коли обрізаєте кущі, одягніть спеціальні рукавиці, щоб не подряпати та не поранити шкіру.

Як обрізати троянди влітку

Влітку можна робити як санітарну, так і формувальну обрізку. Треба видалити сухі гілки та зів'ялі бутони, а також – обрізати пагін до здорової бруньки.

У випадку, коли квіти зрізали для букета, на 30-40 сантиметрів, то вони не потребують обрізки. А от, коли бутон залишився на кущі після цвітіння, варто обрізати стебла. Таким чином, троянди не будуть витрачати сили на утворення насіння. Після цього вона зможе повторно розцвітати.



Обрізка відцвілих бутонів / Фото "Дачна ідея"

Кущі, яким понад 3 років краще проріджувати, бо вони утворюють багато нових пагонів, які затемнюють простір всередині куща. Через це троянди можуть хворіти на грибок.

На тих кущах, де на одному пагоні з'являється кілька квіток, обрізаємо всю кисть над верхнім 5 листком. Саджанці, які на стеблі мають лише 1 квітку, треба так обрізати, аби залишилося лише 3-4 листки над рівнем землі. Це буде збільшувати кількість пагонів. У другій половині літа рекомендується видаляти тільки зів'ялі бутони.