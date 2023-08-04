Як позбутися запаху поту без дезодоранту: 5 способів, про які ви не знали

Літо в самому розпалі. Відтак в спекотні дні неприємний запах поту зустрічається дуже часто. Це викликає неабиякий дискомфорт як в людини, яка потіє, так і в оточуючих.

24 канал зібрав 5 найефективніших способів боротьби з дискомфортом від потовиділення. Тож про те, як позбутися неприємного запаху — читайте далі.

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Правильна особиста гігієна

Гігієна завжди на першому місці, адже систематичне купання з використанням мила або гелю для душу допоможуть уникнути неприємного запаху.

Чистий одяг з натуральних тканин

Влітку рекомендують носити саме натуральні тканини, такі як бавовна або льон. Вони дозволяють повітрю проникати до шкіри та забезпечують кращу вентиляцію, що допомагає уникнути запаху поту. До того ж варто пам'ятати й про вчасну заміну одягу, адже неприємний запах може залишатися на тканині. Відтак регулярне прання допоможе уникнути накопичення запаху.

Антиперспірант

Часто люди користуються дезодорантами. Проте також існують антиперспіранти. Вони допомагають контролювати виділення поту шляхом зменшення активності потових залоз.

Ботокс

Звучить незвично, але саме ін'єкції ботоксу можуть побороти неприємний запах, оскільки засіб блокує потовиділення. Цей метод дозволяє на якийсь час позбутися підвищеного виділення поту. Здебільшого дія препарату триває від 6 до 12 місяців. Проте ботокс має протипоказання, відтак спершу слід проконсультуватись з лікарем. Тут слід додати, що вдаватися до уколів ботоксу потрібно за умови, що людину турбує саме гіпергідроз, тобто підвищене потовиділення.

Лазер

Цей метод також рекомендують при гіпергідрозі. Лазер знижує пітливості, відтак усуває неприємний запах. Такий метод також слід використовувати попередньо проконсультувавшись зі спеціалістом.