Як повернути молодий вигляд після 40 років: секрети від експертів, які треба знати

Дерматологи та експерти поділилися основними порадами, як упродовж років мати молоду шкіру та гарне волосся. Ці секрети стосуються догляду та трюків у макіяжі.

Старішання – природний процес, якого не потрібно соромитися чи приховувати його. Та якщо правильно доглядати за обличчям, знати кілька секретів макіяжу – ви завжди матимете молодий вигляд.

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Секрети молодості у догляді та макіяжі

Дерматологи та візажисти назвали секрети молодої шкіри, об'ємного волосся, щоб кожен міг виглядати та почуватися якнайкраще протягом багатьох років.

Використовуйте зволожувальний крем перед тональною основою . З віком шкіра стає сухішою, тому важливо добре зволожувати її. Користуйтесь легкими кремовими текстурами.

. З віком шкіра стає сухішою, тому важливо добре зволожувати її. Користуйтесь легкими кремовими текстурами. Спробуйте крем для обличчя з колагеном . Дерматологи переконані, що колаген допомагає розгладжувати зморшки. Креми з колагеном косметологи називають "джерелом молодості".

. Дерматологи переконані, що колаген допомагає розгладжувати зморшки. Креми з колагеном косметологи називають "джерелом молодості". Використовуйте консилер для кіл під очима . Та важливо слідкувати, щоб консилер не западав у зморшки. Тому наносьте продукт лише під очима, щоб приховати темні відтінки.

. Та важливо слідкувати, щоб консилер не западав у зморшки. Тому наносьте продукт лише під очима, щоб приховати темні відтінки. Робіть простий макіяж очей . Якщо шкіра повік є жирного типу, тіні можуть розпливатися. Через це багато хто відмовляється від макіяжу очей. Натомість можна нанести шар консилера або бази під тіні, який не допустить розтікання. Косметологи радять наносити тіні ніжних рожевих або лавандових кольорів та підкреслювати очі тонкою стрілкою.

. Якщо шкіра повік є жирного типу, тіні можуть розпливатися. Через це багато хто відмовляється від макіяжу очей. Натомість можна нанести шар консилера або бази під тіні, який не допустить розтікання. Косметологи радять наносити тіні ніжних рожевих або лавандових кольорів та підкреслювати очі тонкою стрілкою. Підкручуйте вії. Навіть найкоротші кроки можуть мати значення. Наприклад, завивка вій, яка "відкриє" погляд, а очі матимуть молодий і бадьорий вигляд.

Навіть найкоротші кроки можуть мати значення. Наприклад, завивка вій, яка "відкриє" погляд, а очі матимуть молодий і бадьорий вигляд. Використовуйте SPF-крем щодня. Не забувайте користуватися сонцезахисним кремом, особливо у зоні навколо очей. Там шкіра дуже тонка й ніжна, тому швидко ушкоджується сонячним промінням та стає зморшкуватою, набуває темних відтінків з віком.



Дженніфер Еністон / Фото з інстаграму зірки

Не поспішайте зі змиванням макіяжу . Макіяж обов'язково потрібно змивати перед сном, але спішити у процесі не потрібно. Смикання, натягування шкіри погіршує її вигляд, особливо з часом. Використовуйте гідрофільну олію або бальзам та ніжно видаляйте туш і тіні з повік.

. Макіяж обов'язково потрібно змивати перед сном, але спішити у процесі не потрібно. Смикання, натягування шкіри погіршує її вигляд, особливо з часом. Використовуйте гідрофільну олію або бальзам та ніжно видаляйте туш і тіні з повік. Знайдіть золоту середину у довжині волосся . З віком багато жінок роблять суперкоротку стрижку – але не варто йти на цей крок. Знайдіть середню довжину, яка пасуватиме вам найкраще. Зазвичай це каре, яке трохи довше за ключиці. Увагу від зморшок відвертає асиметрія та неідеальність форм.

. З віком багато жінок роблять суперкоротку стрижку – але не варто йти на цей крок. Знайдіть середню довжину, яка пасуватиме вам найкраще. Зазвичай це каре, яке трохи довше за ключиці. Увагу від зморшок відвертає асиметрія та неідеальність форм. Подумайте про освітлення волосся . Темне волосся на тлі світлої шкіри може бути не найкращим варіантом. Пасма кидають тінь на обличчя, і зморшки стають більш помітними. Світлі відтінки волосся змінять все на краще.

. Темне волосся на тлі світлої шкіри може бути не найкращим варіантом. Пасма кидають тінь на обличчя, і зморшки стають більш помітними. Світлі відтінки волосся змінять все на краще. Захистіть сивину . Сірий колір волосся – це красиво і його не варто соромитися. Та за ним можна доглядати – використовувати засоби для блиску і нейтралізувати жовтизну шампунем з фіолетовим відтінком.

. Сірий колір волосся – це красиво і його не варто соромитися. Та за ним можна доглядати – використовувати засоби для блиску і нейтралізувати жовтизну шампунем з фіолетовим відтінком. Зробіть чубчик. Це ще один спосіб експериментувати, але без зайвих ризиків. Чубчик майже завжди змушує людей мати молодший вигляд. Щоб зрозуміти, чи пасуватиме вам така зачіска, дивіться у дзеркало, а потім покладіть руку на чоло і відведіть. Краще робити густий чубчик до брів, або трохи довший й скошений.



Сальма Гаєк / Фото з інстаграму зірки