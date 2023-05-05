Більше зволоження та захисту: легкі поради, як посилити ефект від засобів догляду

Догляд за обличчям приносить не тільки задоволення, але й користь. Косметологиня Анна Степко дала легкі поради, як підсилити ефект дії засобів для догляду.

Щоденні б'юті-ритуали дарують час на себе й покращують стан шкіри. Та є три прості поради, як посилити засоби догляду, щоб досягати кращого результату.

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Очищення

Умивання тільки водою може бути недостатнім для хорошого очищення шкіри. Щоб прибрати рештки косметики та надлишок себуму, відмерлих частинок шкіри, потрібно використовувати спеціальні засоби. Найкращими будуть м'які гелі чи пінки, міцелярна вода. Для жирної шкіри хорошим варіантом очищення стане гідрофільна олія або бальзами (але їх також потрібно змивати гелем). Можна пробувати різні засоби та обирати те, що найкраще підходить саме вам.

Якщо ви користуєтесь сироватками для росту вій, їхню дію підсилить якісне очищення. З цим завданням добре впорається міцелярна вода.



Як посилити дію засобів / Фото Unsplash

Ексфоліація

Завдання ексфоліативних продуктів – вирівняти роговий шар шкіри. З цим етапом варто бути обережним, щоб не завдати шкірі шкоди, аби не порушити бар'єрну функцію шкіри. Якщо ви обираєте скраби чи пілінги, звертайте увагу на менші абразивні частинки – вони не нанесуть мікротравми. Зараз із завданням ексфоліації справляються хімічні й кислотні пілінги та засоби з кислотами. Ці засоби на основі альфа- та бета-кислот (АНА й ВНА) змінюють pH шкіри. Це спричиняє порушення зв'язку між клітинами: так відбувається відлущення.

Зволоження

Тут мовиться про засоби, які варто наносити перед зволожувальним кремом, щоб посилити його дію. Тоніки й есенції є вдалим вибором, особливо, якщо ви користуєтесь фізичними чи хімічними пілінгами. Вони допомагають зволожити верхній шар епідермісу, коштом чого наступний етап сприйматиметься шкірою краще.