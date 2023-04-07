Біля вашого будинку зупинятиметься кожен: як посадити пахучі сакури й магнолії

Сакура і магнолія – надзвичайно красиві декоративні дерева. Вони мають настільки привабливий вигляд і чудовий аромат, що не залишають нікого байдужим. З'являється бажання мати таку красу і в себе вдома.

Як сакура, так і магнолія, мають свої особливості у садінні та догляді. Щоб дерева виросли великими й гарними, їм потрібна увага. Як правильно садити й доглядати за декоративними деревами, розповість 24 Канал.

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Сакура

Сакура – це дрібнопильчаста вишня. Вона є суто декоративною рослиною, її плоди не є їстівними. Сакура є теплолюбною рослиною, яка не переносить вітру і холоду. Найкраще її садити біля південної стіни будівлі.

Коренева система цього дерева – доволі поверхнева та довго розвивається. Краще посадити сакуру навесні або на початку літа. Під час посадки, треба обов'язково підв'язати дерево, бо інакше його може вивернути.

Сакурі потрібен багатий і пухкий ґрунт ​з нейтральною кислотністю.

Щоб посадити сакуру, треба викопати яму діаметром майже 60 сантиметрів на пів метра. На дно покласти дренаж. По центру встановити палицю висотою майже півтора метра, до якої будемо підв'язувати дерево. Шматок ґрунту з корінням треба обробити добре удобреною родючою сумішшю.

Сакуру треба добре поливати. Ґрунт навколо стовбура не має бути повністю сухим.

Рекомендовано удобрювати сакуру 2 рази на рік – навесні та восени. Спершу – азотними й фосфорними добривами, пізніше – фосфорними й калійними.

Обрізати дерево не варто. Якщо вже сакура підхопила грибок, тоді можна це зробити. Але треба використовувати стерильний інструмент, а зрізи обробити садовим варом.

Магнолія

Магнолія – це декоративно-листяне дерево, яке не дуже швидко росте. Його максимальна висота 3 – 4 метри. Вона цвіте всього місяць.



Як посадити магнолію / Фото Pexels

Магнолія приживається на родючих ґрунтах. Вони потребують доброго освітлення, втім, у міру. Найкраще підійде місце, захищене парканом чи стіною.

Земля для садіння повинна бути пухкою і поживною, з нейтральною або слабокислою реакцією. Треба пам'ятати, що залуження, засолення чи застій води біля магнолій є дуже шкідливим і призводить до їх загибелі.

Щоб посадити магнолію, треба вирити яму об’ємом близько 1 метра, найкраще – утричі більшу за кореневу систему саджанця. Потім наповнити її сумішшю з торфу, перегною і дернової землі з додаванням піску чи перліту.

Під час посадки варто залишати кореневу шийку над поверхнею ґрунту. Після посадження дерева рекомендовано утрамбувати ґрунт в ямі та щедро його полити.

Магнолії обов'язково треба періодично поливати, але не перетворювати землю навколо них на болото. Мульчування ґрунту сприяє збереженню вологи у пристовбурній зоні.

Дерева варто підживлювати щомісяця від ранньої весни до липня. Використовуємо універсальні добрива, як-от, нітроамофоска у пропорції 3–5 грамів добрива на 1 літр води.

Автор: Вікторія Козар