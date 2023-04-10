Зацвіте великими квітами: дієві методи, як посадити орхідею вдома

Орхідеї – красиві екзотичні квіти, які часто вирощують в домашніх умовах. Але вони є досить вибагливими у догляді, тож це є непростим завданням. Тому потрібно знати певні правила, як знайти підхід до цієї квітки.

Орхідея – вишукана квітка, яка є символом любові, гармонії та досконалості. Стає дедалі популярнішим ставити орхідеї у квартирі чи офісі, а також презентувати квітку як подарунок. Як вирощувати орхідею, щоб вона радувала не один сезон, розповість 24 Канал.

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Основні правила

Найважливішим фактором розвитку квітки є полив . Коли на вулиці тепло, треба поливати 3-4 рази на тиждень. А якщо холодно, то буде достатньо 1-2 рази. Найкраще використовувати теплу або відстояну воду. Застій води в горщику погано впливає на розвиток квітки.

. Коли на вулиці тепло, треба поливати 3-4 рази на тиждень. А якщо холодно, то буде достатньо 1-2 рази. Найкраще використовувати теплу або відстояну воду. Застій води в горщику погано впливає на розвиток квітки. Земля і місткість для орхідеї повинні слугувати для квітки опорою кореневої системи, а не просто місцем перебування.

кореневої системи, а не просто місцем перебування. Орхідеї отримують корисні речовини з кореня. У природі орхідея бере вологу з атмосфери, а мінерали – з дерева, на якому росте. У квартирі не вийде так зробити, тож варто залишити корінь відкритим. Це необхідно для процесу фотосинтезу.



Як посадити орхідею вдома / Фото Pexels

Краще не ставити квітку разом з іншими, оскільки вона має ще й повітряні корені , яким постійно потрібна вода і харчування.

, яким постійно потрібна вода і харчування. Орхідеї потрібне розсіяне освітлення . У жодному разі – не прямі сонячні промені. Найкращим буде місце на західному чи східному боці помешкання, де є затінок. Якщо світла квітці недостатньо, листя буде жовтіти.

. У жодному разі – не прямі сонячні промені. Найкращим буде місце на західному чи східному боці помешкання, де є затінок. Якщо світла квітці недостатньо, листя буде жовтіти. Орхідея є дуже теплолюбною квіткою, яка не терпить холодів. Оптимальна температура – від +20 до +25. Якщо більше, то орхідея не буде цвісти.

Пересадка і розмноження

Мучити орхідеї пересадками не рекомендується. Їм потрібне тісне вмістилище для життя, навіть якщо в дні посудини проглядається корінь.

Пересаджувати можна тоді, коли через тісноту посудини, орхідея припиняє рости. Вони мають крихкий корінь, тож під час пересадки їх легко зламати.

Щоб спростити процес пересадок орхідей у майбутньому, їх садять у поліетиленові горщики. Після саджання квітку треба закріпити для швидкого вкорінення. Поливати можна через 2-3 дні після садіння. Обприскувати орхідеї варто постійно.

Розмножувати орхідеї у домашніх умовах – це важкий процес, тому це роблять зазвичай під час пересадки. Якщо в нової рослини добре розвинеться коренева система, то можна чекати цвітіння вже наступного року.

Найбільш вдалим варіантом буде висадка орхідей у горщики. Важливо зробити отвори в дні й стінках, щоб коріння мало доступ до повітря.