Як почистити тостер всередині та ззовні: повертаємо прилад до життя простими лайфхаками

Як і всі робочі прилади на кухні, тостер, яким ви користуєтесь, дуже швидко забруднюється - крихти з хліба, пил, нагар та жир залишаються всередині приладу та псують вам смачний сніданок. Читайте в матеріалі, як правильно почистити тостер - як ззовні, так і всередині.

24 канал зібрав корисні поради, як можна легко та дієво помити тостер.

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Як почистити зовнішню частину тостера

Щоб помити стінки тостера, не треба сильно напружуватися – звичайна волога серветка чи ганчірка з мийним засобом легко допоможуть відчистити тостер ззовні. Проте, якщо ваш тостер вже довгий період не отримував належного догляду, на ньому можуть з'явитися коричневі плями, які треба терміново забирати.

Змочіть тканину в мильній воді та протріть зовнішню поверхню тостера. Дайте йому постояти приблизно 5 хвилин.

Використайте вологу тканину, щоб витерти мило.

Занурте зубну щітку в харчову соду, щоб очистити серйозніші забруднення.

Після того, як відтерли всі плями, протріть чистою вологою тканиною.

Для просушування використовуйте тканину з мікрофібри.

Як почистити тостер / Фото Pinterest

Як очистити внутрішню частину тостера

Коли справа доходить до генерального прибирання всередині вашого тостера, ви повинні бути обережними та виконувати це поетапно.

Вимкніть тостер та переконайтеся, що він відключений від мережі та охолоджений.

Переверніть тостер верхньою частиною донизу та витрусіть крихти. краще робити це над смітником чи на вулиці.

Наповніть раковину водою і додайте кілька крапель засобу для миття посуду.

Обережно витягніть деко з дна тостера.

Струсіть з деко крихти, що залишилися, та помістіть його у воду.

Візьміть великий плоский чистий пензлик або пензлик для кондитерських виробів і видаліть усі крихти. Найкраще починати зверху і працювати донизу.

Вимийте ганчіркою піддон для крихт і дайте йому висохнути.

Якщо у вас немає лотка для крихт, не хвилюйтеся, просто кілька разів струсіть тостер, щоб усі крихти випали.

Як почистити тостер / Фото Pinterest

Як почистити тостер із пригорілим сиром

Якщо у вас в тостері випадково розтікся та пригорів сир, ви можете впоратися і з цим. Для цього: