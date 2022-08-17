Як почистити тостер всередині та ззовні: повертаємо прилад до життя простими лайфхаками
Як і всі робочі прилади на кухні, тостер, яким ви користуєтесь, дуже швидко забруднюється - крихти з хліба, пил, нагар та жир залишаються всередині приладу та псують вам смачний сніданок. Читайте в матеріалі, як правильно почистити тостер - як ззовні, так і всередині.
24 канал зібрав корисні поради, як можна легко та дієво помити тостер.
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Як почистити зовнішню частину тостера
Щоб помити стінки тостера, не треба сильно напружуватися – звичайна волога серветка чи ганчірка з мийним засобом легко допоможуть відчистити тостер ззовні. Проте, якщо ваш тостер вже довгий період не отримував належного догляду, на ньому можуть з'явитися коричневі плями, які треба терміново забирати.
- Змочіть тканину в мильній воді та протріть зовнішню поверхню тостера. Дайте йому постояти приблизно 5 хвилин.
- Використайте вологу тканину, щоб витерти мило.
- Занурте зубну щітку в харчову соду, щоб очистити серйозніші забруднення.
- Після того, як відтерли всі плями, протріть чистою вологою тканиною.
- Для просушування використовуйте тканину з мікрофібри.
Як почистити тостер / Фото Pinterest
Як очистити внутрішню частину тостера
Коли справа доходить до генерального прибирання всередині вашого тостера, ви повинні бути обережними та виконувати це поетапно.
- Вимкніть тостер та переконайтеся, що він відключений від мережі та охолоджений.
- Переверніть тостер верхньою частиною донизу та витрусіть крихти. краще робити це над смітником чи на вулиці.
- Наповніть раковину водою і додайте кілька крапель засобу для миття посуду.
- Обережно витягніть деко з дна тостера.
- Струсіть з деко крихти, що залишилися, та помістіть його у воду.
- Візьміть великий плоский чистий пензлик або пензлик для кондитерських виробів і видаліть усі крихти. Найкраще починати зверху і працювати донизу.
- Вимийте ганчіркою піддон для крихт і дайте йому висохнути.
- Якщо у вас немає лотка для крихт, не хвилюйтеся, просто кілька разів струсіть тостер, щоб усі крихти випали.
Як почистити тостер / Фото Pinterest
Як почистити тостер із пригорілим сиром
Якщо у вас в тостері випадково розтікся та пригорів сир, ви можете впоратися і з цим. Для цього:
- Переконайтеся, що тостер відключений від мережі та охолоджений.
- Коли сир затвердіє, використайте лопатку або дерев’яну ложку, щоб обережно зняти.
- Знявши його, використайте м’яку використану зубну щітку, щоб видалити будь-які залишки на брусках.