Як врятувати праску: прості поради з очищення від накипу

Будь-яка праска з часом може постраждати через накопичення накипу – жорстка вода може негативно вплинути на роботу праски та її отворів для пару. Як легко почистити поверхню домашніми засобами – читайте в матеріалі.

Якщо не хочеться витрачати зайві кошти на спеціальні засоби для очищення, можна використати прості продукти, які легко впораються з накипом, пише 24 Канал.

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Як відчистити накип з праски

Накип утворюється через значний процент жорстких часточок, які є у проточній воді. Щоб зменшити кількість накипу, можна заливати у резервуар питну воду, яка не має такої великої жорсткості.

Та якщо і це не виправляє ситуацію, на допомогу приходять домашні засоби, які є в кожному домі.

Оцет

Столовий оцет – це універсальний домашній очисник, який добре справляється з нашаруваннями накипу на поверхні праски.

Для того, щоб позбутися накипу, вам потрібно:

Розмішати трохи оцту в склянці води та протерти ледь нагріти праску;

Змішати ще один розчин оцту та води у співвідношенні 1 до 1 та наповнити ним резервуар для воду у прасці;

Увмкніть праску на повну потужність та зачекайте 10 хвилин. Після цього включіть вивід пари та випаруйте рідину в резервуарі;

Після того, як забруднення припинять виходити з праски, треба залити в резервуар для рідини чисту воду.

Як почистити праску від накипу / Фото Unsplash

Газована вода

Звичайна газировка також добре справляється з накипом. Що скористатися її властивостями:

Візьміть пляшку лікувальної мінеральної води та злегка підігрійте її. Після цього залийте воду в резервуар для води та розігрійте праску до максимуму.

Після цього горизонтально розташуйте праску над ємністю та, як і у випадку з оцтом і кислотою, випускайте пару, допоки з дірочок праски не перестане виходити бруд.

Як почистити праску від накипу / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота може позбутися накипу, який довго залишався на поверхні праски.

Для цього потрібно:

Змішати пачку лимонної кислоти та теплої прокип'яченої води;

Розчин залити у резервуар праски та випарувати – поставте праску горизонтально на ємність або тканину, яку не шкода, та натискайте на кнопку, яка відповідає за випускання пари;

Після цього у резервуар необхідно залити свіжу чисту воду.

Як почистити праску від накипу / Фото Unsplash