Дім буде сяяти: 7 простих порад, що допоможуть підтримувати чистоту

Будинок не потребуватиме постійних генеральних прибирань, якщо щодня приділяти час на наведення чистоти. Як це робити та підтримувати охайність у домі – дивіться поради нижче.

Маленькі кроки у прибиранні, які ви робитимете щодня, робитимуть ваш дім завжди охайним. Ці звички допоможуть підтримувати чистоту в помешканні, пише 24 Канал.

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Прибирання на ходу

Цей метод полягає в тому, щоб приділяти всього хвилинку-дві на прибирання упродовж дня. Це допоможе уникнути можливості захарастити дім. Мийте посуд одразу після сніданку, протріть стіл після обіду, застеліть ліжко після пробудження та поскладайте у шафі, якщо поспіхом витягнули одяг.

Виділіть 15 хвилин

Якщо попередній спосіб може підійти не усім, цей більш універсальний. Цю техніку прибирання називають Fli Lady. Виділіть 15 хвилин на прибирання кімнати чи певного куточка у вашому помешканні: не більше – не менше. Головне – не відволікатися та зосередитись на процесі. Якщо повторювати це щодня, дуже швидко всі кімнати у вашому домі матимуть гарний вигляд.

Провітрюйте дім

Не варто розпилювати освіжувачі повітря, якщо в домі з'явився неприємний запах. Значно краще буде щоденно провітрювати дім: несвіже повітря завжди видає той факт, що дім не прибраний. Але уникайте протягів, особливо у холодні пори року.



Як дотримуватись чистоти / Фото Unsplash

Усьому своє місце

Слідкуйте за тим, щоб речі перебували там, де їхнє місце. Посуд ховайте у шафку, одяг складайте в шафи, книжки зберігайте на поличках, канцелярію – в пеналі. Якщо ви помітили, що деякі дрібнички нікуди покласти – придбайте невеликий ящик або коробку, куди все складіть.

Регулярні генеральні прибирання

Останніми штрихами до бездоганно чистого дому стануть регулярні генеральні прибирання, під час яких стане чистим все те, за що не було часу братися щодня. Це миття вікон, чистка сантехніки, перевірка одягу в шафі.

Залучайте помічників

Якщо ви вдома живете не самі, маєте сім'ю, то залучайте рідних, чоловіка чи дружину й навіть дітей до прибирання. Ба більше, вони й самі мають дотримуватися тих самих правил, щоб прибирання не лежало лиш на одних плечах.

Геть непотріб

Не бійтеся прощатися з тими речами, які вам вже не потрібні. Якщо ви не користуєтесь чимось уже рік чи більше, значить цей предмет зайвий у вашому помешканні і тільки займає місце.