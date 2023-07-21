Як освіжити кімнату без вікон влітку

Якщо у одній з кімнат вашого дому або квартири немає вікон, це не проблема. Є дієві шляхи, як її охолодити.

Переважно у кімнатах без вікон погана вентиляція. Тож обладнати її кондиціонером буває непросто. Дізнайтесь, як позбутися шаленої спеки в приміщенні в такій ситуації.

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Як охолодити кімнату без вікон

Вимкніть світло. Тому що деякі лампи, особливо старого зразка, дають чимало тепла, поки розжарюються. Температура в приміщенні стане меншою, коли їх вимкнути. Можна перейти на більш економні види лампочок.



Старі лампочки / Фото News.uz.

Обмежте споживання техніки. Телевізор, комп'ютер, ноутбук, чайник. Все це виділяє енергію, і не малу. Перемістіть в міру можливості ці прилади із замкнутої кімнати. Відключайте техніку з розетки, коли не використовуєте її.



Побутова техніка / Фото Flagma.ua

Встановіть вентилятори в кімнаті, щоб створити циркуляцію повітря. Вони точно освіжать приміщення й ви зможете там перебувати.



Вентилятор / Фото Hotline

Покладіть холодні вологі компреси на лоб, зап'ястя, шию та інші частини тіла. Це допоможе знизити температуру тіла та полегшить відчуття жару.



Холодний компрес / Фото "На пенсії"

Є один лайфхак для тих, хто має власні будинки. Можна перефарбувати будівлю у світлий колір, тоді нагрівання буде меншим. Для цього навіть існує спеціальна високотехнологічна фарба, яка відбиває тепло.



Світлий фасад будинку / Фото Foveo Tech

Звісно, що кондиціонери не дуже добре будуть працювати у приміщеннях без зовнішніх стін. Тут варто звернути увагу, наприклад, на вбудований кондиціонер, який розміщують в стіні. Чи на портативну систему, яку підключають до вікна через шланг. Вона зможе створювати в обмеженій кімнаті свіже повітря.