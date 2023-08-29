Пательня вся в жирі: чим і як відмити її швидко та без зусиль

Брудні жирні пательні – неприємність для господинь. Бо після приготування їжі, буває лінь їх довго чистити. Можна впоратися швидше.

Сковородки виготовляють з різних матеріалів – алюмінію, чавуну або кераміки. Проте, усі треба потім відмивати від бруду та жиру. 24 Канал підкаже, чим чистити різні види покриття.

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Чим відмити сковорідку від жиру

Пательню, виготовлену з чавуну, дозволено відмивати жорсткими губками, це не вплине на покриття. Допоможе розчин на основі соди або солі з оцтом. Ним можна відчистити жир чи кіптяву. Рукавички можна не одягати.

Просто посипте сковорідку порошком, після чого налийте туди оцет. Почекайте трохи, десь годину, аби спрацювало. Решта почистьте жорсткою щіткою.



Пательня з чавуну / Фото Vinzerhome

Алюміній належить до легких металів, тому агресивні щітки чи мочалки не підійдуть, можуть залишитись подряпини. Треба брати м'які засоби для чистки: можна змішати зубний порошок, соду та мило. Вони ефективно позбавлять жиру ваше столове приладдя, зокрема, пательню.



Пательня з алюмінію / Фото "Ремонт та вироби своїми руками"

Посуд із кераміки – вимогливий. Його треба чистити дуже акуратно. Після кожного приготування їжі пательню слід витирати паперовою серветкою, аби увібрала жир. Можна спробувати народні засоби. Зокрема, газовану воду, наприклад колу або пепсі. Рідину виливаємо в посуд, хай так стоїть кілька годин. Тоді відкладення повитирайте губкою.



Керамічна сковорідка / Фото Aliexpress

Пательні з матеріалів, які не ржавіють – дуже зручні та практичні, бо не будуть псуватися. Втім, чистити від жиру все одно доведеться. Спробуйте це зробити сольовим розчином, поєднанням соди та оцту чи активованим вугіллям. Краще чистити м'якими матеріалами.



Сковорідка з нержавійки / Фото "Розетка"