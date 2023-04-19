Як обрізати грушу, щоб вона дала багато плодів: нюанси, які обов'язково треба врахувати

Соковитими грушами любить ласувати кожен. Груші ростуть добре й без обрізання, але цей процес точно не буде зайвим. Крім того, завдяки обрізці кількість плодів може зрости двічі. Яку специфіку дій треба врахувати – читайте далі.

Груша має схильність до загущення крони, тож дерево потрібно вкорочувати. Обрізка допоможе знизити висоту бруньок, адже груші – високі дерева. Це спростить збір плодів. Як правильно обрізати груші – поділиться 24 Канал.

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Як і коли обрізати груші

Грушу варто обрізати з другого року її життя. Найкраще це робити після сходження снігу ранньою весною. Коли садять молодий саджанець без гілок, переважно його обрізають до 60 сантиметрів. Якщо саджанцю близько 2 років і він має 3-5 гілок, їх потрібно підрізати разом із верхівкою на четверту частину перед бруньками. Завдяки обрізці перші гілки зможуть вирости, а у тих саджанцях, що вже були з гілками – утворяться додаткові.

Через рік гілки першого рівня вкорочують на 4-5 сантиметрів, а другого – обрізають десь на 5-6 сантиметрів (нижні гілки мають бути довшими, ніж верхні). Верх груші вкорочують на 25 сантиметрів. Водночас треба позбутися вертикальних гілок, які не родять.



Утворення крони груші завершується на 6-7 рік. Тоді ж формуються головні гілки, які приносять плоди. На них заведено видаляти однорічний приріст.

Омолодження старих груш

Зупинити стрімкий ріст груш можна лише в перші роки. Для цього потрібно зробити зріз на кільце. Під кільцем мають на увазі місце, де гілка з'єднується зі стовбуром. І там формується наплив у вигляді кілець.



Як правильно обрізати груші / Фото Pxfuel



Формувати крону старої груші краще ранньою весною. Якщо на скелетних гілках чи корі стовбура є рани, їх треба почистити ножем і обробити садовим варом. Верх груші спилюємо на третю частину. Якщо дерево 6-7 метрів, треба зрізати його на 2-2,5 метри. Якщо більше – десь на 3 метри.



Варто спиляти й вертикальні гілки. Треба зрізати 4-6 приростів минулих років. Обрізка передбачає вкорочення принаймні на третю частину. Трапляється так, що нижні гілки дуже відросли донизу. Їх варто обрізати так, щоб до землі залишалось щонайменше 0,5 метра.



Якщо груша не дуже висока, але доволі стара, треба зробити сильне прорідження – позбутися половини приростів торішніх та позаторішніх гілок. Вкорочуємо гілки на третю частину. Омолодження груші допоможе сформувати чимало нових молодих приростів. Вертикальні та кущові прирости радять видаляти у місці, де гілка з'єднується зі стовбуром.