Як назвати дівчинку в 2024 році: 6 хороших імен

Переважно батькам, які шукають ім'я для немовля, цікавляться їхнім значенням та походженням. Це абсолютно нормальна практика, бо хочеться знати, що означає кожне з них.

Кожне ім'я має свою унікальність та сенс. Тут вже все залежить від персональних смаків потенційних батьків. 24 Канал зібрав кілька імен для дівчаток, які вразять вас своїм звучанням.

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Як назвати дівчинку: перелік і значення

Агата не так часто почуєш, як Марія та Христина. Виникло у Давній Греції твід імені Aγaθη. На українську перекладають як "добра","хороша". Агата вважається християнським ім'ям.

Божена – дуже гарне ймення, яке дісталось нам від предків-слов'ян. Має значення "божа", "благословенна", "обдарована Богом". Воно зе не так сильно розповсюджене в Україні, тож якщо любите оригінальність, можете назвати так свою донечку.

Владислава – це також питомо українське ім'я. Має 2 частини: "влад" – означає "мати", а "слава" – "популярність". Тож маємо значення "та, що володіє славою".

Діна – ще досі екзотичне ім'я з арабським корінням. Перша згадка про нього була ще у Старому Завіті. Означає "відплата", "справедливість". Деякі вважаються, що воно з'явилось від чоловічого імені "Дін" зі значенням "віра", "релігія".

Ізабелла звучить красиво. Бере початок ввід єврейського імені Ієзавель, що трактують як "та, що шанує Бога". Інші дослідники кажуть, що воно іспанського походження зі значенням "красуня".

Майя має дві версії походження. З грецької трактують як "богиня, матір Гермеса". А от в індійській міфології ім'я має значення "прародителька всього живого, Всесвіту".