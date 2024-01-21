Їх нечасто почуєш: 8 незвичайних імен для хлопців та дівчат

Ім'я має гармонійно поєднуватися з прізвищем та ім'ям по батькові. Тому люди, які чекають на дитину, часто перебирають безліч варіантів, поки не зійдуться на одному.

Допомогти з вибором може 24 Канал. Адже ми зробили добірку неймовірних чоловічих та жіночих імен, про які ви могли не знати.

До речі 10 чоловічих та жіночих імен, які випромінюють потужну енергетику та силу

Імена для дівчаток

Ім'я Ніколь прийшло до нас з Франції. Воно означає "переможниця народів". Ім'я також асоціюється з давньогрецькою міфологією, адже Ніка – це богиня перемоги.

Ім'я Медіна має арабське коріння. Воно перекладається як "священне місто", "місто пророка". Адже саме у місті Медіна, що в Саудівській Аравії, похований пророк Мухаммед, якого дуже шанують мусульмани.

Ім'я Сабріна також арабського походження. Трактується як "терпляча" або "нескорена". Це ім'я можна почути в різних країнах світу, однак, в Україні – нечасто.

Ім'я Камелія має англійське походження. Вважається, що воно утворилося від таких імен, як Амелія та Каміла. Цікаво, що у латинській мові є слово "camella", яке перекладається як "кубок", "чаша".

Добірка красивих чоловічих та жіночих імен / Фото Canva

Імена для хлопчиків

Ім'ям Святогор колись називався богатир, який, зокрема, згадується у слов'янській міфології. Попри неймовірну силу, чоловік провів життя наодинці.

Ім'я Маркіян з'явилося від латинського імені Martianus або Marcin. Воно має значення "присвячений Марсу", "той, хто належить Марсу".

Ім'я Харитон виникло у Стародавній Греції. Воно означає "милосердний", "доброзичливий", "любий", "гідний любові". У Київську Русь ім'я прийшло разом з християнством. Його також часто можна почути в США, Молдові та Румунії.

Ім'я Захар – це одна з форм імені Захарій. Воно має давньоєврейське походження та перекладається як "Господь згадав", "Божа пам'ять", "той, хто пам'ятає Господа".