Щасливі імена для діток, народжених восени: вам точно сподобається

У багатьох батьків восени народжуються дітки. Тому постає питання, як їх назвати, адже хочеться, щоб ім'я приносило тільки позитив та щастя.

У вересні народжуються діти з потужним характером. Зазвичай вони з дитинства – цілеспрямовані, люблять вчитися та знають, що їм потрібно. Дізнаймося, як назвати новонародженого восени, аби дитина мала хорошу долю.

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Щасливі імена для дітей у вересні

Народжені у вересні діти зберігають спокій, лише допоки батьки тримають їх під контролем. Коли мама чи тато займаються своїми справами, то дитина починає жити своїм життям: щось шукати, співати, бігати по хаті. Таким чином, вони проявляють свою допитливість, яку необхідно заохочувати.

Ці діти швидко запам'ятовують інформацію, цікавляться світом, спраглі до нового. Хочуть, щоб все завжди було справедливо та активно за це борються. Ненавидять обмеження власних прав.

Хлопчиків у вересні оптимально назвати такими іменами. Щоб був спокійним та стриманим, Мирон ("добрий"), Савелій ("світлий") і Тимур ("поступливий").

("добрий"), ("світлий") і ("поступливий"). А от виражені чоловічі риси характерні таким іменам, як Костянтин ("постійний", "стійкий"), який виросте завзятим та працьовитим, Руслан ("лев") буде досягати своєї мети, а Юхим ("благочестивий") проявлятиме себе як чудовий господар.

Дівчаткам, народженим восени, найкраще підходить ім'я Анфіса. Воно означає "яскрава квітка", тому що саме в цю пору дерева змінюються з зеленого кольору – у жовтий та червоний. Чудове ім'я Євгенія означає "шляхетна", такі дівчатка ростуть спокійними та зосередженими. А от Катерина має значення "та, що дивиться вперед". Вони – дуже впевнені в собі та наполегливі.

Вересень – це місяць, коли стають особливо актуальними так звані "золоті імена". Йдеться про Злату ("золото"), Ізольду ("холодне золото") і Зару ("перське золото").