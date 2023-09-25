Сіль можна використовувати не лише в їжі: 8 способів для побуту господинь

Зараз сіль – це звична побутова спеція, яка є вдома у кожного. А раніше її важко добували. Можливо, ви не знали, але сіль використовують не лише у приготуванні їжі.

Сіль знадобиться й у багатьох побутових справах, як-от, миття посуду, очищення від плям та дезінфекції. Як і де саме використовувати популярну речовину вдома – розкаже 24 Канал.

Клас Добриво, скраб та очищувальний засіб: як використовувати кавову гущу в домашніх умовах

Застосування кухонної солі в побуті

Сіль чудово допоможе впоратися з плямами від чаю на чашках. Просто внесіть туди трохи речовини та почистьте залишки губкою або металевим шкребком. Оскільки сіль містить доволі агресивні компоненти, то плям ви точно позбудетесь, без сумніву.

Нерідко трапляється ситуація на кухні, коли труби забиваються усіляким брудом. Треба просто додати кип'ячену воду з сіллю в змив на кухні. Таким чином, труби очистяться від залишків жиру, водночас звідти не буде смердіти.



Очистка труб / Фото з ютубу

Дієвий лайфхак: якщо занурити новий віник в гарячу воду з сіллю, це продовжить тривалість його користування.

Сіль – ефективний засіб для миття посуду. Вона добре очищає жир, а також пригорілу їжу. Варто налити всередину каструлі чи сковорідки сольовий розчин та прокип'ятити. Їжа буде відлипати сама по собі.

Можна боротися сіллю й з плямами на одязі. Наприклад, від вина. Просто промокніть її папером, після чого посипте сіллю. Якщо замочити білі штори чи тюль у солоній воді, це додасть їм свіжості та поновить білизну.



Пляма від вина / Фото "Веселий дім"

Неочікувано, але завдяки солі можна довше зберігати квіти. Треба додати в вазу трішки цієї речовини. Також вона допомагає очистити акваріум від нальоту. Слід просто натерти посудину сіллю та добре змити водою.