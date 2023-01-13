Без хімії та зусиль: як легко почистити духовку домашніми засобами

Чи не кожна духовка після свят вбирає у себе не тільки запахи, але й багато жиру та залишків від святкових страв. Щоб духова піч довше вам прослужила та свіжо пахла, її треба регулярно очищати.

Мийні засоби, які продаються в магазинах, можуть забрати жир та нагар з духовки, проте коштують дорого та можуть зашкодити вам своєю токсичністю, пише 24 Канал.

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Щоб не отруїтись токсичними випарами від хімзасобів, духовку можна очистити за допомогою домашніх засобів, які завжди є під рукою.

Лимонна кислота

Свіжі забруднення від святкових приготувань може легко ліквідувати лимонна кислота чи сік свіжого лимона.

Як очистити духовку таким способом:

Змішайте сік лимона та воду у рівних пропорціях. Змочіть губку в розчині та обробіть стінки духовки. Після цього залиште духовку приблизно на 1 годину;

Витріть бруд вологою губкою чи ганчіркою;

Підготуйте лист або деко для духовки та налийте туди води. Додайте лимонну кислоту в гранулах. На половину літра води знадобиться 1 пакетик лимонної кислоти.

Поставте посудину в духовку, нагрійте піч до 200 градусів за Цельсієм та тримайте так 30 – 40 хвилин. Після цього зачекайте, як духова піч остигне, вийміть лист чи деко та протріть стінки вологою ганчіркою.

Як очистити духовку домашніми засобами / Фото Unsplash

Оцет

Звичайний столовий оцет у поєднанні з содою може легко відмити забруднення та повернути духовій печі свіжість.

Для цього необхідно:

Вмочити губку в столовий оцет та протерти духовку; Нанести на губку трохи соди та ретельно натерти нею стінки духовки. Обприскати стінки печі водою з пульверизатора та залишити на 1 годину; Після цього треба ретельно вимити духовку водою та витерти насухо.

Як очистити духовку домашніми засобами / Фото Unsplash

Сіль

Щоб не ускладнювати собі життя додатковим прибиранням, одразу після приготування їжі в духовці можна скористатися сіллю – вона допоможе позбутися жиру та поверне чистоту духовці.

Щоб скористатися таким методом, вам потрібно:

Насипати сіль на дно та лист чи деко в духовці, яка ще не остигла;

Якщо духова піч вже встигла охолонути, її треба прогріти до 100 градусів за Цельсієм та вимкнути;

Закрити дверцята печі та зачекайте 30 хвилин;

Остиглу духовку протерти ганчіркою з мильним розчином;

Після того витерти все насухо паперовими рушниками.

Як очистити духовку домашніми засобами / Фото Unsplash