4 неочікувані способи, як використовувати рослинні залишки на городі

Деякі городники та садівники вважають, що можна залишити на ділянці опале листя та залишки інших рослин. Вони вважають, що це корисно для землі.

Після вирощуванні різних овочів і фруктів, на ділянці залишаються бур'яни та залишки рослин. Вони й справді можуть добре впливати на стан землі, тільки є певні моменти. Залишилось дізнатися, про що ж йдеться.

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Як використовувати залишки рослин

Фахівці стверджують, що бадилля після збору урожаю ще можна використати з користю. Але треба пам'ятати, що можна брати у вжиток лише здорові пагони чи то листя. Адже хворе листя часто уражене бактеріями та грибками, де живуть різні личинки та створює лише шкоду.

Зокрема, залишки гороху та інших бобових можна закопати в ґрунт, аби збагатити її азотом. Так само можна вчинити із листям та пагонами хризантем і чорнобривців. Тому що до їх складу входять бактерії, які лякають шкідників та покращують стан землі.



Бадилля гороху / Фото "Дачний діапазон"

Бадилля здорових рослин може слугувати частиною компосту. Треба викласти листя на 15 сантиметрів і присипати землею. Аби компост швидше отримав азот, можна полити кожен шар гноєм чи розчином сечовини у пропорції 40-60 грамів на 10 літрів води.



Компост / Фото Pinterest

Якщо ви сумніваєтесь, чи дійсно в листі немає шкідників, можна обробити цю купу розчином мідного купоросу. Дозування – 2 столових ложки на 10 літрів води. Коли надворі дощить, компост слід накривати плівкою чи іншим матеріалом. Завдяки такій підготовці, ви отримаєте чудове добриво для наступного сезону.



Мідний купорос / Фото "Флоріум"

Деякі ще практикують просто присипати бадилля землею або компостом. Так, воно перегниває. Але тут є один момент: щільні пагони треба порізати на кілька частин. Можна розкласти листову зелень як мульчу біля дерев.

Щодо кукурудзи та соняшника, то їх стебла можуть добре вкривати кущі ягід. Також вони можуть бути покривним матеріалом для компосту. Якщо спалити таку зелень, то будемо мати натуральне добриво – попіл.