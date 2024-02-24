Змогла обдурити час: 4 прості секрети краси Дженніфер Лопес

Популярній американській співачці та акторці Дженніфер Лопес 54 роки. Однак жінці вдалося обдурити час, адже вона досі виглядає приголомшливо. Переконатися у цьому, зокрема, можна через інстаграм зірки.

Секрети молодості Джей Ло досить прості – це регулярні заняття спортом та здоровий спосіб життя. Більше про поради краси від знаменитості читайте у матеріалі.

Секрети краси Один чи два: скільки разів потрібно наносити шампунь на волосся

Регулярний догляд за обличчям

Дженніфер Лопес полюбляє робити гімнастику обличчя. Прості вправи займають всього декілька хвилин на день, але дають неймовірний результат. Звичайно, співачка постійно відвідує косметолога та користується якісним доглядом для шкіри. Однак вона також готує маски вдома. Зокрема, використовує йогурт, мед та зелений чай.

Здоровий спосіб життя

Відома акторка відмовилася від куріння, алкоголю та кави. Адже саме через це на шкірі з'являються зморшки, а її колір стає тьмяним. Меню Джей Ло складається з зелених овочів, спаржі, броколі та кіноа. Зірка не вживає солодощів та смаженої їжі.

Цукор, чипси, шоколадні батончики та газовані напої – це також не про американську поп-діву. Натомість її раціон складається з овочів, фруктів, соків з селери, огірків та шпинату. Крім того, Дженніфер Лопес не дотримується дієт.

Заняття спортом

Розкішну фігуру співачка отримала завдяки регулярним заняттям у спортзалі. Вона досі може похвалитися стрункими ногами та рельєфним пресом. Зокрема, Лопес віддає перевагу силовим та кардіо вправам, кікбоксингу та берпі. Також зранку жінка займається йогою, а протягом дня виділяє 20 хвилин на медитацію.

Хороший сон

Дженіфер Лопес є прихильницею десятигодинного сну. Він, зокрема, гарно впливає на стан шкіри та підвищує продуктивність. Звичайно, графік у зірки дуже насичений. Однак вона таки знаходить час на здоровий сон, адже виглядає неперевершено. До того ж акторка виконує дихальні вправи та випиває мінімум 1,5 літра води на день.