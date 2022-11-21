Блиск та чистота за будь-якої погоди: як доглядати за лакованим взуттям взимку

З настанням холодів та сирої погоди чи не найбільше страждає наше взуття, особливо лаковане. Читайте, як правильно доглядати за лакованим взуттям взимку, щоб воно служило довго та залишалося як нове.

Навіть за найретельнішого використання такого взуття не можна уникнути мікроподряпин та мікротріщин, які виникають через мороз, вологу, пил та інші причини, пише 24 канал.

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Домашні та спеціалізовані засоби допоможуть зберігати ваше лаковане взуття в порядку та приводити його до ладу.

Віск та поліроль

Домашні засоби не є беззаперечно лагідними до лакованої шкіри – щоб не пошкодити взуття домашніми методами очищення та догляду, варто бути максимально обережними.

Бджолиний віск може допомогти повернути лаковане взуття до ладу та забрати потертості та подряпини.

Для цього:

Нанесіть розігрітий, проте не дуже гарячий віск на взуття;

Зачекайте, щоб віск застиг, а потім обережно зніміть його з лакованого взуття.

Прополіруйте ваше взуття м'якою ганчіркою з мікрофібри.

Не використовуйте парафін чи інші види свічок окрім воскових для очищення лакованого взуття. Якщо ви не впевнені у складі свічки, краще перестрахуйтеся та придбайте нову.

Щоб відполірувати лаковане взуття, оптимальним варіантом буде спеціалізований поліроль, який створений спеціально для ліквідації неприємних затертостей.

Як доглядати за лакованим взуттям / Фото

Яєчний білок

Холод може зробити багато мікроподряпин на вашому взутті та забрати його початковий блиск. Яєчний жовток може повернути блиск та свіжість вашій парі.

Для цього:

Відділіть білок та жовток;

Збийте білок до утворення пінки та нанесіть на взуття товстим шаром.

Залиште взуття з нанесеним білком на кілька хвилин.

Зніміть з взуття залишки яйця м'якою тканиною, нанесіть гідрофобний спрей та прополіруйте лаковану пару.

Як доглядати за лакованим взуттям / Фото Unsplash

Гумка

Звичайна канцелярська гумка може добре впоратися з ліквідацією темних затертостей не вашій світлій лаковій парі. Для цього потрібно просто обережно потерти місце забруднення гумкою та забрати її залишки з взуття.

Як доглядати за лакованим взуттям / Фото Unsplash

Цибуля

Несподівано, але цибуля також може допомогти повернути блиск та свіжість лакованої пари.

Для того, щоб скористатися цим методом:

Розріжте 1 цибулину на 2 половини, попередньо очистивши її від лушпиння.

Проведіть місцем зрізу по лакованій поверхні та зачекайте кілька хвилин.

Після цього взуття треба протерти м'якою тканиною. Прополіруйте взуття.

Як доглядати за лакованим взуттям / Фото Unsplash

Як забрати тріщини та подряпини

Щоб лаковане взуття залишалося на ходу максимально довго, треба регулярно обробляти його, захищати від впливу низької температури. Для цього підходять як і спеціальні олівці для взуття, так і звичайне молоко, рослинна олія та вазелін.

Народні методи можуть приховати недоліки взуття та тимчасово покращити його стан, проте найкращим варіантом для догляду за лакованими екземплярами будуть професійні засоби та спеціальні методики.

Як доглядати за лакованим взуттям / Фото Unsplash

Щоб ефективно повернути до життя лаковану пару, варто звернутися до професіоналів.