Як доглядати за чорним одягом: поради щодо прання та зберігання

Чорні речі завжди виглядають дуже стильно та загадково. Проте з часом чорні сорочки, футболки чи гольфи линяють, змінюють колір та втрачають свій оригінальний вигляд. Як правильно прати та доглядати за чорним одягом, щоб він служив якомога довше – читайте у матеріалі.

Чорні речі потребують особливого догляду та умов прання – як у машинці, так і вручну. Це зумовлено тим, що за неделікатного прання чорний колір вимиється з тканини, а річ стане сірою та тьмяною.

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Як прати чорне в машинці

Щоб чорний одяг довше служив та не псувався, краще не зловживати частим пранням. Через це може пошкодитися структура одягу та вимитись колір. Якщо ви бачите забруднення чи хочете вивести плями від дезодоранту, краще ліквідуйте їх вручну. І лиш тоді, коли одяг вже потребує повноцінного прання, можна закинути його до машинки.

Прати чорне варто тільки за холодних температур / Фото jonnyfresh

Прати чорне в машинці варто в холодній (до 30 градусів за Цельсієм) воді та з делікантим режимом.

Перед пранням обов'язково вивертайте чорний одяг, щоб лицьова сторона не пошкодилася від тертя та не стратила колір.

Використовуйте гелі для прання одягу – пральний порошок у гранулах може застрягти в тканині та залишити на чорному білі розводи, які важко вимити. Ідеально для прання підходять спеціалізовані гелі для чорного одягу.

Кухонна сіль може допомогти чорним речам зберегти свою яскравість та глибину кольору. Просто додайте пів чайної ложки солі до прального геля та увімкніть пралку.

Ручне прання чорних речей

Якщо ви не впевнені у тому, що ваша чорна річ достатньо надійна та зможе пережити тертя в машинці, краще прати її вручну. Як і у випадку з пральною машиною, очищати чорний одяг треба у холодній воді.

За допомогою харчової соди можна відновити насичений колір та ліквідувати неприємні запахи з чорної речі. Для цього під час ручного прання додайте в гель для прання чорних речей 1 столову ложки соди. Після цього ретельно прополощіть річ.

Оцет також може допомогти закріпити чорний колір. На 10 літрів води береться 1 склянка столового оцту та 2 ложки солі. Все це треба змішати та вмочити у розчин чорну річ. Після того, як пройшло 20 хвилин, відіжміть річ. Полоскати від такої суміші чорний одяг не потрібно. Після процедури можна прати річ, як зазвичай – колір не буде так сильно злазити з речі.

Краще прати чорний одяг вручну / Фото Shutterstock

Як сушити чорні речі

У жодному разі не можна сушити чорний одяг на сонці. Сонячні промені активно нищать колір та спричиняють вигоряння на одязі – якщо ви повісили не вивернуту чорну річ на сонці, можна сміливо викидати її – на тканині з'являться вигорілі плями, які не можна відіпрати.

Не варто сушити чорний одяг під прямим сонячним повітрям / Фото Unsplash

Крім цього, не варто сушити чорне в приміщеннях, де вогко та може бути міль. Зберігати чорні речі варто в провітрюваних просторах. Для того, щоб речі не мали неприємний запах від вогкості та не стали жертвами комах, можна взяти квіти лаванди – ця рослина відганяє міль та тримає одяг у свіжості.

Як відновити чорний колір речі

Якщо хочеться дати чорній речі друге життя, її можна повторно пофарбувати. Для цього є як спеціалізовані барвники для одягу, так і народні методи.

Спеціальні фарбувальні розчини можна купити в магазинах побутової хімії та використовувати їх за інструкцією.

Під час фарбування речі треба спочатку її намочити, а потім постійно розмішувати у розчині. Якщо не підтримувати рух води з барвником, є ризик отримати "смугасту" річ, яку доведеться перефарбовувати чи взагалі викинути.

Відновити колір можна за допомогою чорної кави, яка працює як природній барвник. Для цього треба:

Налити в таз чи миску окріп та додати до нього каву – мелену чи розчинну. Розчин має вийти дуже насичений та мати глибокий темний колір.

Потримати річ в місткості пів години, помішуючи. Після цього чорний одяг треба прополоскати.

Одяг треба помішувати, щоб фарба рівномірно лягла на тканину / Фото iStock

Також зробити річ насиченішою може туш для вій. Для такого методу знадоиться 2 столові ложки оцту та туш, яку треба розмішати до утворення чорної рідини. Прополощіть чорний одяг та додайте до води чорну суміш. Трохи потримайте та прополощіть знову, щоб з речі не стікала чорна вода.