Чи справді не можна їсти яблука до Яблучного Спаса: несподівана відповідь священника ПЦУ

Чи дійсно споживання яблук до Преображення Господнього є гріхом, про який так часто лякають у народі? Священник Православної Церкви України Олексій Філюк розповів про популярний міф навколо святкування Спаса.

У своєму тіктоці отець також пояснив, звідки насправді походить ця традиція. Читайте детальніше про це – у нашому матеріалі.

Чи можна до Спаса їсти яблука

Олексій Філюк пояснив, що церковні правила не забороняють споживати фрукти до їхнього освячення. Окрім яблук, це стосується також груш, винограду, персиків та інших плодів.

Священник ПЦУ звернув увагу на залякування, які люди часто самі вигадують. Зокрема, поширене повір'я про те, що мати, яка втратила дитину й з'їла яблуко до Преображення, залишає своє немовля без частування на небі. Олексій Філюк наголосив, що це абсолютна нісенітниця, адже на Небесах немає землі чи столових, а померлі діти перебувають у Божому Царстві як ангели.

Головний сенс самого свята полягає зовсім в іншому. За словами отця, традиція приносити плоди до храму походить ще з давнього Ізраїлю, де люди віддавали перші врожаї як знак подяки Господу. Освячення яблук у день Преображення Господнього – символ вдячності за все, що виростила земля, а не сувора вимога.

Тож священник закликав не вірити у народні прикмети і сміливо смакувати стиглими яблуками у своєму саду одразу, як тільки вони дозріють.

Раніше наша редакція вже детальніше розглядала тему літніх обмежень і розповідала, чи обов'язково дотримуватися суворого Успенського посту, коли настає Яблучний Спас, а також кому церковні правила дозволяють послаблення.