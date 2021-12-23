WINTER ROMANTIK FEST: як українські зірки святкуватимуть Різдво у Карпатах

У Яремче, що в Карпатах, відбудеться різдвяний фестиваль української культури й традицій WINTER ROMANTIK FEST. Багато наших знаменитостей також відправляться туди за яскравими враженнями.

Фестиваль WINTER ROMANTIK FEST уже десятий рік проходить у гостинному готелі Romantik Spa Hotel (Яремче). Зірки, як і всі попередні роки, співатимуть колядки та готуватимуть 12 пісних страв.

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Зокрема, фестиваль відвідають: співаки Олег Собчук, Віктор Павлік, та Арсен Мірзоян, співачки Тоня Матвієнко та Наталя Бучинська, актриса Ольга Сумська та актор Віталій Борисюк, телеведучі Руслан Сенічкін та Людмила Барбір.

Також на святі приготують кутю за старовинними рецептами, а гості фестивалю зможуть визначити – яка кутя найсмачніша та виберуть переможця.



Зірки зберуться у Яремче, щоб відсвяткувати Різдво / Фото Romantik Spa Hotel

Сюрприз для зірок та гостей

Засновник фестивалю та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон розповів, що цьогоріч для всіх зірок та гостей приготували великий сюрприз.

Ми відкриваємо комфортний концертний хол на 1 000 персон, де відбуватимуться всі фестивальні події. Нарешті зможемо насолодитися дією на сцені, гарним звуком та піснями наших артистів у новому концертному залі,

– поділився Гаврон.

До слова, концертний хол ROMANTIK стане найбільшим концертним і діловим майданчиком у західному регіоні України. На Різдво у новому місці пройдуть перші концентри зірок – усього заплановано 9 музичних вечорів.

На фестивалі традиційно виберуть найкращий образ, тому зірки вже готуються та замовляють ексклюзивні прикраси й убрання у модних дизайнерів.

Цікаві факти про фестиваль

За роки проведення фестивалю WINTER ROMANTIK FEST, його учасники:

Приготували 8 00 літрів куті та понад 12 000 вареників.

Встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску – 27 метрів.

Водночас заспівали духовний гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну бережи" на музику Миколи Лисенка.

Навчилися майструвати справжню різдвяну зірку, а також прослухали та вивчили понад 100 колядок.

Карантинні обмеження

На жаль, часи пандемії диктують свої правила. Тому цього року фестиваль проходитиме за оновленим форматом – з низкою обмежень. А поселення в готелі проходить лише за наявності сертифікату про повну вакцинацію або довідки про негативний результат ПЛР-тестування. Однак дотриманню традицій це не завадить.



Фестиваль відбудеться у Romantik Spa Hotel / Фото Romantik Spa Hotel