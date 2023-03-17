Як зберігати здоровий сон: прості поради, які допоможуть кожному

Щовесни з 2008 року у п'ятницю перед днем весняного рівнодення відзначається Всесвітній день сну. У 2023 році він припадає на 17 березня. Цей день нагадує людям про проблеми недосипання та безсоння, а також наголошує на важливості здорового сну. Міжнародні медичні організації закликають людство до здорового способу життя та діляться порадами, як забезпечити якісний сон.

Приблизно третину свого життя ми проводимо у стані сну, під час якого наш організм максимально розслабляється і відпочиває. Це пов'язано зі зниженням рівня мозкової активності. Сон є необхідною складовою здорового способу життя, яка дозволяє організму відновлювати свої сили та підтримувати енергетичний баланс, інформує 24 Канал.

До теми 17 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

Скільки годин на добу потрібно спати

Для дорослої людини оптимальна тривалість сну становить від 7 до 8 годин на добу. Деякі експерти вважають, що жінкам потрібно від 8 до 9 годин сну, оскільки вони емоційніші. А діти мають спати не менше 10 годин на добу.



Всесвітній день сну / Фото з Pinterest