Як зберігати здоровий сон: прості поради, які допоможуть кожному
Щовесни з 2008 року у п'ятницю перед днем весняного рівнодення відзначається Всесвітній день сну. У 2023 році він припадає на 17 березня. Цей день нагадує людям про проблеми недосипання та безсоння, а також наголошує на важливості здорового сну. Міжнародні медичні організації закликають людство до здорового способу життя та діляться порадами, як забезпечити якісний сон.
Приблизно третину свого життя ми проводимо у стані сну, під час якого наш організм максимально розслабляється і відпочиває. Це пов'язано зі зниженням рівня мозкової активності. Сон є необхідною складовою здорового способу життя, яка дозволяє організму відновлювати свої сили та підтримувати енергетичний баланс, інформує 24 Канал.
До теми 17 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Скільки годин на добу потрібно спати
Для дорослої людини оптимальна тривалість сну становить від 7 до 8 годин на добу. Деякі експерти вважають, що жінкам потрібно від 8 до 9 годин сну, оскільки вони емоційніші. А діти мають спати не менше 10 годин на добу.
Всесвітній день сну / Фото з Pinterest
Як недосип впливає на організм
Дослідження підтверджують, що тривалі періоди недосипу знижують продуктивність праці, ускладнюють процес прийняття рішень, спричиняють дратівливість та замкнутість у собі. У дитинстві ж недостатня кількість сну може стати причиною відставання в рості та фізичному розвитку.
Окрім того, медики стверджують, що поганий сон може спричинити серйозні захворювання, серед яких інсульт та нервові розлади.
Як зберігати здоровий сон
Дотримуйтеся режиму
Важливо лягати й прокидатися щодня в один час. Регулярний розклад дня сприяє гармонізації біологічного годинника, що позитивно впливає на фізичне та психічне здоров'я, настрій і роботу всього організму.
Не їжте на ніч і не пийте алкоголь
Останній прийом їжі має бути за дві години до сну. І якщо ви вважаєте, що алкоголь за вечерею лише допоможе добре виспатись, то це помилка. Адже алкоголь лише збуджує нервову систему, що призводить до погіршення якості сну. Таким чином, щоб заснути швидко ввечері та прокинутися легко вранці, необхідно дотримуватися правильного харчування.
Провітрюйте кімнату перед сном
Провітрювання кімнати перед сном є однією з важливих процедур, яка допомагає не тільки заспокоїтися, але й покращити якість вашого сну. Оптимальна температура для спальні має бути в межах +18 °C, оскільки це дає можливість вашому організму розслабитися і не перегріватися.
Не тримайте мобільні телефони біля подушки
Мобільні телефони стали невід'ємною частиною нашого життя і зараз ми використовуємо їх не лише для зв'язку, але й для багатьох інших потреб. Проте телефон поряд подушкою може негативно вплинути на здоров'я та сон. Намагайтеся зменшити час, який ви витрачаєте на смартфон перед сном, оскільки це також може впливати на якість вашого сну. Навчіться відпочивати й розслаблятися, а не переглядати новини чи соціальні мережі.
Всесвітній день сну / Фото з Pinterest