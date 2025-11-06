Укр Рус
6 листопада, 13:32
Має рідкісне ім'я: як звати маму президента Зеленського

Марія Касій
  • Маму Володимира Зеленського звати Римма Зеленська, вона народилась у Кривому Розі 16 вересня 1950 року.
  • Римма Зеленська давала рідкісний коментар про рішення сина балотуватися у президенти.

За успіхами Володимира Зеленського стоїть не тільки його власні здобутки, але і його сім'я. Адже родина завжди відіграє важливу роль у житті та становленні людини.

Мама Володимира Зеленського залишалась за кадром і під час його кар'єри гумориста, і коли її син став президентом України. Тому мало хто знає, як звати маму лідера країни. Детальніше про це розповість 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Як звати маму Володимира Зеленського?

Ім'я та прізвище мами президента Володимира Зеленського – Римма Зеленська. Вона народилась у Кривому Розі 16 вересня 1950 року та здобула вищу освіту інженера. У 28 років народила сина – Володимира. 

Сім'я чотири роки прожила у Монголії, Олександр і Римма працювали там на заводі. Згодом повернулися до Кривого Рогу. 

Під час передвиборчої кампанії Римма Зеленська дала рідкісний коментар про рішення сина балотуватися у президенти України. 

Він радився з нами, але ми сказали, що це йому зовсім не потрібно. Це суцільний бруд. Але він так вирішив. Це його вибір. Принаймні я знаю, що він не крастиме, і не дасть нікому красти. У нас сім'я була скромна. Поки тато захистився та досяг всього… Тож він виховувався не в багатій сім'ї, а у звичайній, робітничій, 
– казала Римма Зеленська для hromadske.

В Україні 5048 носіїв прізвища Зеленська, за поширенням воно займає 704 місце. 

Що означає ім'я Римма?

  • Ім'я Римма залишається рідкісним в Україні, а його походження дискусійне. 

  • За однією версією, воно прийшло з латинською, за іншою – має грецьке коріння. Також вважають, що Римма має давньоєврейське походження. 

  • Цікаво, що раніше це ім'я давали чоловікам.