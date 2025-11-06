Має рідкісне ім'я: як звати маму президента Зеленського

За успіхами Володимира Зеленського стоїть не тільки його власні здобутки, але і його сім'я. Адже родина завжди відіграє важливу роль у житті та становленні людини.

Мама Володимира Зеленського залишалась за кадром і під час його кар'єри гумориста, і коли її син став президентом України. Тому мало хто знає, як звати маму лідера країни. Детальніше про це розповість 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Як звати маму Володимира Зеленського?

Ім'я та прізвище мами президента Володимира Зеленського – Римма Зеленська. Вона народилась у Кривому Розі 16 вересня 1950 року та здобула вищу освіту інженера. У 28 років народила сина – Володимира.

Сім'я чотири роки прожила у Монголії, Олександр і Римма працювали там на заводі. Згодом повернулися до Кривого Рогу.

Під час передвиборчої кампанії Римма Зеленська дала рідкісний коментар про рішення сина балотуватися у президенти України.

Він радився з нами, але ми сказали, що це йому зовсім не потрібно. Це суцільний бруд. Але він так вирішив. Це його вибір. Принаймні я знаю, що він не крастиме, і не дасть нікому красти. У нас сім'я була скромна. Поки тато захистився та досяг всього… Тож він виховувався не в багатій сім'ї, а у звичайній, робітничій,

– казала Римма Зеленська для hromadske.

В Україні 5048 носіїв прізвища Зеленська, за поширенням воно займає 704 місце.

Що означає ім'я Римма?