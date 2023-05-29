Водохреща 19 січня більше не буде: коли святкуватимемо Йордан у 2024 році

Свято Водохреще, також відоме як Хрещення Господнє – це християнське свято, яке раніше відзначали 19 січня. Чи зміниться дата святкування згідно з новим церковним календарем –читайте далі.

Свято Водохреще означає хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Цей момент вважається великою духовною подією, сповненою особливими обрядами. Священники занурюють хрест у воду та освячують її. Після цього вода вважається святою та має особливу духовну силу. А от чи зміниться дата святкування Водохреща за новим релігійним календарем – підкаже 24 Канал.

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Дата святкування Водохреща у 2024 році

Новий церковний календар з 1 вересня вносить багато змін у відзначенні свят. Змінюються дати святкування Різдва, Святого вечора, Василя, а також і Водохреща.

Якщо раніше ми святкували Йордан 19 січня, то у 2024 році – будемо 6 січня разом із католиками. Різдво також тепер матиме іншу дату: замість 7 січня – 25 грудня, як і в багатьох інших країнах світу.

Історія Водохреща

Згідно з Євангелієм, досягши 30-річного віку, Ісус прийшов до Йордану, де його хрестив Іван Хреститель.



Освячення Ісуса Христа / Фото Черкаська селищна рада

За Біблією, хрещення Ісуса було великим духовною подією. Після хрещення неба відчинилися, і Дух Божий у вигляді голуба схилився над Ісусом. Звучав голос з неба, який сказав: "Це Син Мій Улюблений, в Ньому Моє задоволення".

Хрещення Ісуса Христа у Йордані має велике духовне значення для християн. Воно вказує на початок публічної служби Ісуса, Його прийняття місії порятунку та підтвердження Богом Його Сина.

На основі цих біблійних подій християнська церква встановила свято Водохреща. Воно є одним з найстаріших і найважливіших християнських свят, що відзначається у багатьох церковних традиціях.

На Йордана християни освячують воду, яка є головним символом свята. Віряни вважають, що в цей день свячена вода має цілющі властивості, нею можна вилікуватись від хвороб. Тому її зберігають увесь рік та вона не псується.