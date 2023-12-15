Вже не 19 січня: коли українці відзначатимуть Водохреще у 2024 році

Водохреще – це свято, коли Іван Хреститель охрестив Ісуса Христа. Господь здійснив обряд хрещення на річці Йордан, коли досяг 30 років. У Біблії сказано, що в той день сталося справжнє диво.

Річ у тім, що до Ісуса Христа зійшов Святий дух у вигляді голуба. Тоді з неба почувся голос, який проголосив Ісуса Сином Божим. Тому це свято має ще й іншу назву – Богоявлення, пише 24 Канал.

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Раніше українці відзначали Водохреще 19 січня. Проте 1 вересня 2023 року Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, тому у 2024 свято випадає на 6 січня.

Традиції на Водохреще

Традиції цього свята передались нам ще від предків. Раніше люди на Водохреще йшли до церкви, а після служби Божої малювали хрести над дверима та вікнами. Освяченою водою окроплювали всю родину, будинок та подвір'я. Обов'язково готували смачну вечерю, перед якою випивали ковток свяченої води.

Також на це свято проводили обряд освячення води. Він відбувався на відкритому повітрі. У річках, струмках чи озерах робили ополонки, а воду освячували. Таким чином люди згадували хрещення Ісуса Христа у Йордані. Вони приносили з собою посуд, щоб набрати свячену воду. Адже вірили, що вона може вилікувати різні хвороби.

Зараз в Україні люди на Водохреще купаються в ополонці. Адже кажуть, що йорданська вода зцілює. Відомо, що традиція виникла ще в язичницькі часи, а особливої популярності набула у Київській Русі.

Вважається, що купання на Водохреще не лише загартовує організм, але й забирає гріхи. Люди приходять у спеціальні безпечні місця, де воду окропив священник. Перебувати у воді варто всього декілька секунд, а занурюватися – тричі. Однак, потрібно зважати, чи організм витримає такий стрес.