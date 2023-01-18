Водохреще в Україні 2023: історія та традиції відзначення свята 19 січня

Згідно з юліанським календарем в Україні святкують Водохреще 19 січня. Це свято є не лише релігійними, а й народними. У цей день заведено освячувати воду й пірнати в ополонку. Про значення та традицій Водохреща – читайте далі у матеріалі.

Водохреще є третім і завершальним великим святом у різдвяно-новорічному циклі. Це свято пов'язане із Хрещенням Христа. Коли Ісус досяг 30–річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані, зазначає 24 канал.

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Водохреще – історія та традиції свята

Згідно з Біблією Ісус Христос звернувся до Іоанна Хрестителя біля річки Йордан для того, щоб пророк охрестив його. Під час хрещення "розкрилося небо, і Дух Святий зійшов на Нього в тілесному вигляді, як голуб; і був Голос з небес, Який говорив: Ти є Син Мій Улюблений, у Тобі Моє благовоління!". Це особлива подія, адже Бог явив себе людям у всіх трьох іпостасях. Опісля хрещення Ісус пішов у пустелю, де у молитві й пості готувався до місії, задля якої він прийшов на землю.

Напередодні свята українці традиційно відзначають Другий Святвечір. Впродовж 18 січня віряни тримають піст та нічого не їдять. У вечері збирається вся сім'я за святковим столом й очікує появи першої зірки на небосхилі. До столу подають пісні страви – кутю, узвар, рибу та вареники з капустою. Ця вечеря є значно скромнішою за першу.

Історія та традиції святкування Водохреща в Україні / Фото "Слово і Діло"

У саме свято 19 січня заведено вітатися "Христос хрещається!", а відповідати потрібно так: "У річці Йордані!".

Згідно з народними віруваннями на Водохреще вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Вона може вилікувати не лише тілесні хвороби, а й духовні. Тож не дивно, що з'явився звичай купатися у цей день в ополонці.

, що купання у крижаній воді на Водохреще насправді не є обов'язковим і не несе ніякого духовного значення, адже вода не здатна змити гріхів. Люди, які не є загартованими можуть отримати негативні наслідки для свого здоров'я: від застуди до інсульту. Особливо небезпечним є купання в ополонці для дітей. Такі розваги можуть спричинити сильне обмороження і бронхіт.

Набрати свяченої води можна у церкві чи у водоймах, де також священники освячують воду. Для цього за тиждень до свята у кризі замерзлих водойм вирізається ополонка у формі хреста. Цим традиційно займаються чоловіки. У день Водохреща відбувається велика святкова хода до річки, де біля льодової композиції відбувалося богослужіння. Часто під час цього дійства у небо запускають голубів, прикрашених кольоровими стрічками.

Також Водохреще для вірян відкриває весільний сезон, що триває до Великого посту.