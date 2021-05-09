"Ви завжди будете, мамо, між нас": вірші до Дня матері, які зрозуміють лише дорослі

Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначаються одне з найчуттєвіших свят у році – День матері. Люблячі сини і доньки поспішають вітати своїх рідних по телефону або ж особисто, а щоб ці привітання були ще красивішими – пропонуємо добірку проникливих поезій.

Що може розтопити серце вашої матері у такий складний час, як сьогодні – коли навколо багато недуг, неспокою та потрясінь? Саме слова щирої любові, які завжди можна подати у формі вірша вашого улюбленого поета. Ми обіцяємо, що такий "подарунок" обов'язково залишить найкращі емоції у ваших рідних матусь!

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Василь Симоненко

В хаті сонячній промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили –

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі – сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу –

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

*****



День Матері 2021: вірші / Фото Unsplash

Андрій Костецький

Можна у світі чимало зробити:

перетворити зиму на літо,

можна пізнати стежки таємничі

та підкорити далеч космічну.

Можна характер свій подолати,

штурмом вершини науки узяти,

можна пройти крізь пустелі та хащі...

Тільки без мами – не можна нізащо:

все найдорожче, що є тільки з нами, –

все починається з нашої мами!

*****

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Ірина Мацкова

Минають роки, i ми вже дорослі,

Та не хвилюйтесь Ви, мамо, за нас,

Хоч сивиною вдяглося волосся,

Ви завжди будете, мамо, між нас...

Мамині очі – чисті як небо,

Мамине серце – щире як світ

І приголубить, і вселить надію,

Рідна матусю, де Ви там – мій дім.

В роки війни Ви себе не жаліли

І світлий День наближали щосили,

Біль і страждання – це все пережили,

За що Вам, мамо, низький уклін.

Мамина пісня летить журавлями

Та всім дарує любов і тепло...

Мамині руки ніжно зігріють

І обіймуть, як у світі ніхто.

Добре ім'я Ваше знають повсюди

Ви ж нам були і порадником, й другом,

Віру і правду несли завжди людям,

З Вами були теплі, сонячні дні.

Мамина доля – гірка та солодка,

Мов та калина червона в саду.

Ви – найдорожча у світі, єдина

Рідна матусю, я так Вас люблю...

*****

Тетяна Строкач

Матусенько, голубонько моя,

Лише тобі – весняні пишні квіти!

Немов би світанковая зоря,

Синам і донькам у житті ти світиш.

Матусенько, на скронях сивина,

Лице у зморшках, руки з мозолями...

Та наймиліша дітям ти одна.

Оспівана найкращими піснями.

Матусенько, роки вперед спішать...

Дорослі діти, внуки підростають.

Нехай квітує твій життєвий сад

І родять у нім щедрі урожаї!

Матусенько, прийду на твій поріг,

Вклонюся низько, пригорну до серця...

Твоя молитва - вічний оберіг,

Що крізь віки у душах озоветься.

*****

Цікаво Сюрприз для мами: куди можна поїхати без карантинного трешу

Віктор Геращенко

Мамо моя рідна і єдина,

Ластівко добра і теплоти,

Я для тебе був і є дитина,

І для мене найдорожча ти.

Доки в грудях буде серце битись,

Втратити тебе я так боюсь.

Я на тебе хочу надивитись,

За здоров’я Богу помолюсь.

Скільки ти зазнала горя й муки

У своєму нелегкім житті!

Я цілую ці дбайливі руки,

Мозолисті, вмілі, золоті.

Хай поля-лани зерняться житом

І вруняться колосом без меж,

Скільки я на світі буду жити,

Ти в моєму серці не помреш!

Доки в грудях буде серце битись,

Втратити тебе я так боюсь.

Я на тебе хочу надивитись,

І чомусь ніяк не надивлюсь.

*****



​День Матері 2021: вірші / Фото Unsplash

Роман Завидович

Матусю наша, ми це знаєм:

Багато ангелів є в Божім раю,

Та на землі лише один між нами:

Це наша мама!

За вас ми молимося Богу,

За вас благаєм Пресвятого,

Щоб вам здоров'я, силу дав,

Щоб щастя-радість вам послав,

Щоб обминало лихо і пригоди злі.

Матуся наша – ангел на землі!

*****

Микола Подолян

Пригощає мати медом, і вином,

І напоєм з липового цвіту.

Ластівки під мамине вікно

Позліталися з усього світу.

Сива мамо,

Ластівко моя,

Пригубіть і ви медку хоч краплю.

Заспіваю вам за солов'я,

Бо коли до вас я ще потраплю.

На ослоні кухлик з молоком

Та хлібина свіжа – щойно з печі.

Сидимо в хатині під вікном,

Хустка прикрива похилі плечі.

Замалий обом великий світ

І солодкий полуничний ранок...

Скільки ж це минуло,

Скільки літ,

Як дорослим я ступив на ґанок?!

Сидимо край столу знов удвох.

Скільки літ!

Не нажились і досі.

Гей, обоє вже срібноволосі,

Тільки серце з серцем: тьох та тьох...

Та очей жаринки ще горять.

Знову рідну хату залишати.

"Ластівки чекають ластів'ят,

А тебе коли мені чекати?"

– Зачекайте, мамо,

Через рік

Прилечу я знову соловейком.

Хто ж бо винин, що в буремний вік

Народились ми обоє, ненько?!

Пригубімо меду і вина,

Вип'єм чаю з липового цвіту...

Ластівки злітають з-під вікна,

Кличуть і мене у повінь світу.

*****

Володимир Мирний

Як ти часто зайнятий лиш собою –

Своїми радощами, своєю любов'ю!

А десь поруч по хаті та ходить мати,

Ладна тебе й диханням зігрівати.

Глянеш нишком – і душу тобі обпалить

Її тиха, натомлена сивина.

То – невдачі твої, і злети, й провали…

Ти молись їй: не вічна ж вона.