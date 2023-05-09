Тонкощі макіяжу та деталі догляду: відома українська співачка розкрила секрети краси

Співачка та акторка Лера Товстолєс розповіла свої секрети краси. Вона поділилась, як доглядає за собою зранку та якими тонкощами макіяжу користується.

Відома українська співачка та акторка Лера Товстолер поділилась секретами краси. За лаштунками шоу "єПитання" на Новому каналі дівчина поділилася головними лайфхаками та ритуалами з догляду за собою, передає 24 Канал.

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Секрети краси Лери Товстолєс

Радіоведуча та акторка розповіла, що рано починає свій день. Тому швидко приводить до ладу тіло й обличчя.

Я прокидаюся дуже рано, бо є ведучою ранкових ефірів на радіо. Тож стабільно розпочинаю день о 6:00. Інколи я прокидаюся, а моя шкіра й тіло ні. Тому під душем роблю масаж обличчя. Обов'язково треба розім'яти точки на долонях та промасажувати пальці. Це посилить кровообіг і розгладить ваші мішки під очима,

– поділилась секретом Валерія.

"Контрастний душ у мене лише влітку. Якщо вам зранку теж дуже холодно, то достатньо буде контрастного душу для обличчя. Ну і, звісно, патчі! Хтось каже, що вони не допомагають. Але я переконана, що час, який ти приділяєш собі, завжди на користь".



Лера Товстолєс / Фото пресслужби

Лера Товстолєс виступає за природність у всіх проявах, а особливо в макіяжі. Вона намагається дотримуватися цього правила сама й радить його іншим.

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Те, що мені зараз подобається у світових трендах, це тенденція до натуральної краси. Якщо в мейкапі видно шари косметики і помітно, що дівчина дуже старалася, то таке точно не для мене. Я люблю стиль, наче щойно прийняла душ і освіжилася перед зустріччю, але виглядаю на мільйон,

– розповіла зірка.

"Такого ефекту досягаю за допомоги кремової косметики. Наприклад spf-крем, інколи з ефектом засмаги, рідкі рум’яна та трохи консилеру в місця, які хотіла б приховати. Цього достатньо! Волосся я, до речі, також бережу від сонця. В мене є спреї з spf-фактором. А моє улюблене для голови – це масажі під час миття волосся. Після таких процедур почуваюся новою людиною. Сподіваюся, вам допоможуть мої поради".