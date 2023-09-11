Пакуйте валізи: яким 3 знакам зодіаку у вересні варто піти у відпустку

До кінця вересня трьом знакам зодіаку варто взяти відпустку. Ви справді потребуєте цього.

Так, Водолії, Козороги й Овни, відкладіть усі справи та нарешті підіть в омріяну відпустку. Відпочиньте від всіх та всього хоча б кілька днів, пише 24 Канал.

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Водолій

Останнім часом ви могли відчувати як емоційне, так і фізичне виснаження. Ця відпустка вкрай необхідна. Тож перестаньте хоч трохи думати про роботу й поговоріть зі своїм керівником. Якщо не підете у вересні, потім доведеться звертатися до спеціалістів.

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Козоріг

Перші тижні осені, ймовірно, були для вас нелегкими. Потрібен час, аби відновитися та переосмислити все. Тож терміново попросіть про відпустку.

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Овен

Цього тижня близька людина може повідомити дещо важливе. Вам потрібен час, аби підготуватися. Тому краще перенесіть робочі плани.

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