Венера в Козорозі: чого нам чекати з 23 січня до 17 лютого

Венера буде в Козорозі майже місяць. Зокрема, з 23 січня та до 17 лютого 2024 року.

Чого чекати у цей період різним знакам зодіаку, розповіла астрологиня Марина Скаді (Соколова).

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Венера у Козорозі: що треба знати

Цей транзит сприятливо відіб'ється на матеріальній сфері представників земних знаків зодіаку. Зокрема, Тельців, Дів і Козорогів. Очікується період набуття стабільності отримання практичних результатів.

До речі, Венера також за стосунки. Принесе користь у сферу ділового партнерства й робочі процеси.

Цікаво, що Козоріг – одне з 88 нових сузір'їв й одне з 48, названих Птолемеєм. Проєкція сузір'я на шлях руху Сонця – екліптику – є знаком зодіаку.

Астрологиня зауважила, що Козорогом керує Сатурн. Другий управитель — Уран, у статусі екзальтації — войовничий Марс.

Слабкі статуси у Місяця – вигнання, Юпітера – падіння. Планети в Козорозі набувають якостей цього знака зодіаку.

Козоріг є жіночим пасивним знаком, що має кардинальні якості й перебуває в зоні трансформації. Основний принцип — визначення головної мети, способів та засобів її реалізації, зосередження всієї енергії на її досягненні. Місія — створити структуру, побудувати сходи для зростання й розвитку в матеріальному плані та кар'єрі.

Переміщуючись Козорогом, Венера "забарвлюється" енергіями цього знака зодіаку. Окрім того, формує гармонійні аспекти з Сонцем земних знаків.

У період від 23 січня до 17 лютого планета відкриває можливості в матеріальній сфері представникам усім земним знакам зодіаку. Спираючись на реальні можливості, розрахунок та конкретні умови, Тельці, Діви та Козороги можуть створити для себе міцний фундамент та зробити ривок у кар'єрі. Вибір робиться на користь професійної сфери, виникає бажання наповнювати життя корисною діяльністю,

– наголосила Скаді.

Цікаво, що кожен знак зодіаку поділяється на три декади:

Перша

Тельці першої декади (21 – 30 квітня), Тельці другої декади (1 травня – 10 травня), Тельці третьої декади (11 – 20 травня).

Друга декада

Діви першої декади (24 серпня – 2 вересня), Діви другої декади (3 – 12 вересня), Діви третьої декади (13 – 22 вересня).

Третя декада

Козороги першої декади (21 – 31 січня), Козороги другої декади (1 – 10 січня), Козороги третьої декади (11 – 19 січня).

Варто пам'ятати, що межі знаків змінюються на той чи той бік. За словами Скаді, це залежить від часового поясу, точного часу народження, віддаленості від високосного року.

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Чого чекати у ці три періоди

Соколова зазначила, що Тельці, Діви та Козороги першої декади зодіакального знака в період транзиту Венери Козорогом зіткнуться з розбіжностями у своїх очікуваннях. Втім, активне прагнення до стабільності, міцності становища й збільшення доходів обов'язково дасть реальний результат.

Астрологиня наголосила, важливо пам'ятати, що лише завдяки співпраці з іншими та готовності до компромісів, представники цих знаків зможуть швидко вирішити свої матеріальні, фінансові та робочі питання.

Дослухайтеся до оточення – це допоможе вчасно зупинитися та зберегти свої гроші, зосередитись на головному. Остаточні рішення ухвалюйте не одразу – зважте всі "за" і «проти», обміркуйте, чи це дійсно для вас вигідно,

– підкреслила Скаді.

Тельці, Діви та Козороги другої декади в період транзиту будуть змушені у сфері бізнесу та кар'єри покладатися більше на себе та власні починання, аніж на колектив, партнерство чи керівництво. Це період, коли гроші швидко накопичуватимуться, але так само швидко будуть витрачатися.

За словами Скаді, найближчим часом для роботи, кар'єри та бізнесу потрібні інші люди. Навколишній світ представників земних знаків відіграє роль у реалізації себе у конкретній справі.

Для матеріального успіху зараз, як ніколи, необхідно бути в курсі подій, постійно отримувати інформацію про реальний стан речей у фінансовій системі країни та світу, щоб не зробити необачного кроку. Не варто ризикувати — бережіть свої гроші й те становище, якого досягли!

– наголосила астрологиня.

Додала, що Тельці, Діви та Козороги третьої декади в період транзиту Венери Козорогом почуваються впевнено, отримують моральне задоволення від роботи та заробітку, відчувають увагу до себе як до висококласного фахівця. Послідовність, конкретика і практичність надає позитивний вплив на колег та ділових партнерів, що може стати першим щаблем на шляху до соціального піднесення.

Ґрунтовність в ухваленні своїх рішень та прояв ініціативи найкраще відбивається на репутації Тельців, Дів та Козорогів. Вам відчиняються ті двері, які до цього були зачинені на залізну засувку!

– зазначила Скаді.

До слова, Венера – планета бажань, комфорту, партнерства, грошей. У Козорозі стримує, зберігає, зміцнює фінансовий стан, взаємини, соціальний статус та репутацію. У дні її руху за цим знаком зодіаку багато людей сконцентровані на конкретних справах й неквапливі у матеріальних питаннях. Так, робота та кар'єра можуть розвиватися повільно, але впевнено, у сфері грошей все відбувається за планом.

"У цей час потрібні гарантії, реальні підтвердження та відповідна оплата на роботі. Найбільше плюсів від транзиту Венери Козорогом отримують представники цього ж знака, але також Тельці й Діви. Прекрасні можливості реалізувати свої кар'єрні амбіції, втілити свої бажання реальність", – підкреслила Скаді.

Додала, що всі, хто ґрунтовні у своїх планах, ідеях, міркуваннях, роздумах, усе прораховують і планують, зможуть створити для себе гарну базу на майбутнє. Це прекрасний час для встановлення довгострокових взаємин і зв'язку. Контакти в період транзиту Венери Козорогом взаємовигідні, а всі учасники зацікавлені в їх збереженні.

Скаді наголосила, що з 23 січня до 17 лютого 2024 року – сприятливий час для Тельців, Дів і Козорогів, що бажають вступити до шлюбного союзу. У цей період найбільше цінуються чесність, порядність, вміння структурувати стосунки, рухатися до спільної мети.

"Венера в Козорозі допомагає зберегти вірність у подружньому житті, дає відданість і готовність піклуватися та оберігати партнера довгі роки. Обережність у сфері почуттів допомагає стабілізувати сімейні стосунки, розв'язувати майнові питання, досягти комфорту та надійності", – підкреслила астрологиня.