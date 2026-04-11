Що обов'язково треба покласти у великодній кошик: священник назвав продукти

Кожна господиня по троху складає великодній кошик, наповнює його улюбленими продуктами та прикрашає. Адже освячення кошика – одна з давніх традицій християн.

Однак важливо пам'ятати, що кожен продукт, який кладемо до кошика, має своє значення та символізм. Що обов'язково варто освятити на Великдень, розповів Ссвященник УГКЦ о. Михайло Квасюк в інтерв'ю 24 Каналу.

Які продукти треба класти у великодній кошик?

Отець Михайло каже, що перш за все кошик має наповнюватися хлібом – паскою.

Пригадую, як її пекла моя бабуся. Вона молилася, хрестила перед тим, як покласти її у духовку. Для мене це було дуже таємничо, аж поки я не виріс і не зрозумів, що паска – це Христос. Ісус каже: "Я хліб життя. Хто їсть моє тіло та п'є мою кров, у мені перебуває". Так само в молитві "Отче наш" ми кажемо: "Хліб наш щоденний дай нам сьогодні",

– каже отець.

Паска у кошику символізує Христа. Ця традиція тягнеться ще зі Старого Завіту, коли ізраїльський народ був у неволі та 40 днів ходив пустелею. Усі ми розуміємо, що в пустелі не печуть хліба, але Господь щодня годував людей манною – хлібинками, які люди могли їсти. І зараз ми приносимо в своїх кошиках до церкви на освячення те, що дає нам Господь.

Також у кошик варто покласти те, від чого відмовлялися протягом Великого посту – м'ясні вироби та інші продукти тваринного походження: масло, сир, яйця. Яйце може бути символом нового життя, адже з нього вилуплюється курчатко.

У кошик кладуть ще хрін, цвіклі – продукти, які покращують імунітет, відганяють хвороби.

А що не можна освячувати на Великдень?

Не має продуктів, які священник витягне з кошика й відмовиться святити. На Великдень ми освячуємо їжу, щоб подякувати Господеві, попросити його благословення. Ми просимо, щоб все спожите було для нас корисним. Отже, кожна людина має поставити собі запитання: це саме та їжа та в тій кількості, яка буде корисною її організму? І на основі відповіді складати свій кошик.

Скільки днів тривають великодні свята?

Існує думка, що Світлий тиждень після Великодня триває три дні, однак це не так. Священник храму святих Кирила і Методія у Львові Михайло Квасюк пояснив, що цей період починається від неділі Воскресіння Христового, тобто з 12 квітня, і триває цілий тиждень до наступної неділі, яку ми називаємо Антипасха, тобто завершення Пасхи. У ці дні, коли люди заходять до храму, то можуть побачити на столику, який називається тетрапот, – паску.

Починаючи з 12 квітня і протягом 40 днів християни вітатимуться Христос Воскрес!", а відповідатимуть "Воістину Воскрес!". Так вони звсвідчують, що Ісус Христос був на землі і воскрес.