Коли припадає Великдень у 2024 році: зміни за новим церковним календарем

Великдень є улюбленим святом багатьох християн, адже воно означає Воскресіння Сина Божого із мертвих. Передує йому Великий піст, який триває 40 днів.

В останній тиждень посту обмеження є найсуворішими. Треба повністю присвячувати себе Богу: молитвам, розкаянню у гріхах, обмеженню в їжі. Перед святом віряни фарбують яйця та печуть паски. А коли будемо святкувати Великдень у 2024 році – розкаже 24 Канал.

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Великдень у 2024 році: нова дата

Воскресіння Господнє є перехідним церковним святом, і через це його дата кожного року є іншою.

Визначають, коли буде Великдень, від Дня весняного рівнодення (21 березня). Тоді чекають на перший повний місяць. Власне, перша неділя після появи такого місяця стає днем, коли ми відзначаємо свято. Католицька та православна церква керуються в обчисленні цієї дати різними календарями, тому й святкування відбувається в різні дні.

Воскресіння Христове у 2024 році католики святкуватимуть 31 березня (за григоріанським календарем), а православні християни – 5 травня (за новоюліанським та юліанським).

Як свідчить Біблія, Воскресіння Ісуса Христа сталося дуже рано. Під час нього трапився землетрус, тому що ангел відкинув важкий камінь від дверей гробу Сина Божого. Після цього туди прийшли Марія Магдалина, Діва Марія, мати Якова та Соломія, щоб намастити ароматними оліями тіло Христа.