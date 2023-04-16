Христос Воскрес: що не можна робити у Великдень та які існують традиції

Великдень 2023 року святкують у неділю, 16 квітня. Цей день вважається найсвітлішим святом року. Про традиції, які існують, та заборони, що не можна робити, дізнавайтеся в матеріалі.

Великдень символізує початок нового життя, але другий рік поспіль його доводиться відзначати в умовах повномасштабної війни. Однак існують світлі традиції та звичаї, які необхідні зараз кожному українцю. Про них та інші забобони розповідаємо далі.

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Традиції на Великдень

У ніч на неділю, цьогоріч 16 квітня, дзвін сповіщає про Воскресіння Христове і початок служби, яка триває до ранку й закінчується освяченням великодніх кошиків. До церкви несуть паску, сир, масло, яйця, ковбасу, шинку, сіль і хрін.

Весь період святкування при зустрічі люди вітаються словами: "Христос воскрес!" – "Воістину воскрес!" і навіть обмінюються крашанками. З цією традицією пов'язане таке повір'я: Марія Магдалина вирішила принести радісну звістку про воскресіння Ісуса римському імператору Тиберію і принесла в дарунок куряче яйце, яке символізує життя. Після зізнання Марії Магдалина Тиберій розсміявся і сказав: "Це так само неможливо, як і твоєму білому яйцю перетворитися на червоне". Не встиг він договорити, як яйце стало червоним.

Що можна покласти у кошик / Інфографіка 24 Каналу

Сніданок у Світле Христове Воскресіння завжди святковий. Після церкви сім'я сідає за один стіл і починає трапезу з крашанок та інших освячених продуктів. У давнину, наприклад, усі господині залишались вдома та накривали стіл до приходу гостей. Тоді як чоловіки ходили від хати до хати, вітаючи родичів та знайомих.

Цікаво, що після святкового сніданку наші пращури влаштовували гучне гуляння з іграми, гойдалками та хороводами. На гойдалках каталися всі, хто хотів позбутися гріхів та різних напастей.

Що не можна робити у Великдень