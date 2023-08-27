Що заборонено робити в Успіння Пресвятої Богородиці: може закінчитись плачевно

Успіння Пресвятої Богородиці у цьому році припадає на 28 серпня. Це особливий день для вірян, у який християни вшановують Діву Марію.

Успіння Богородиці належить до Богородичних свят – тих, якими вшановується Богородиця. Віряни спеціально до нього готуються – дотримуються Успенського посту або Спасівки, як кажуть у народі. Цей піст триває протягом двох тижнів та супроводжується обмеженнями в їжі та духовним очищенням. А що можна й заборонено робити в цей день – знає 24 Канал.

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Успіння Богородиці: що за свято

У Святому Письмі йдеться, що за 3 доби до смерті, Богородиця отримала послання від архангела Гавриїла, що незабаром вона відправиться до Царства Небесного. Щоб підтвердити свою новину, подарував їй пальмову гілку.

У цей день учні Ісуса Христа приїхали в Єрусалим, аби попрощатися з Дівою Марією. Після цього Ісус Христос прийшов на землю та забрав Богородицю з собою. Таким чином, її душа покинула тіло та вона закінчила життя на землі.



Гетсиманський сад / Фото Planet of Hotels

Відомо, що учні поховали тіло Богоматері, як вона й хотіла, у Гетсиманському саду. Йдеться про сімейну печеру, де були тіла її батька, матері та Йосифа. Тож слово "Успіння" символізує спокійну смерть та відхід у вічність Діви Марії.

Що не можна робити в Успіння Богородиці

В Успіння Богородиці є таке повір'я, що не бажано ходити босими ногами по росі. У цей день росу сприймають як сльози Богоматері. Якщо це зробити – можуть неприємності.



Босоніж по росі / Фото "Зелена садиба"

Заборонено брати гострі предмети, навіть ніж, аби щось порізати на кухні. На Успіння навіть хліб треба ламати руками, а не користуватись ножем.

Не можна вдягати старе чи незручне взуття, бо, як натрете ноги в цей день, то весь життєвий шлях буде в мозолях.

Під заборону потрапляє будь-яка важка фізична праця. Сюди ж відноситься шиття, вишивання та інші види робіт.



Вишивання / Фото "Творча майстерня"

Як і в інші свята, не можна сваритися, лихословити, ображатися, пліткувати. Не бажайте поганого нікому, бо воно повертається.