8 прізвищ, які утворилися під час боротьби українського народу за визволення

Український народ вже багато століть бореться за свободу. Згадаймо лише національно-визвольну війну 1648-1657 років на чолі з Богданом Хмельницьким. Завдяки цьому періоду історії, утворилося чимало прізвищ.

Вони, зокрема, пов'язані з тим, як називали повстанців в різних регіонах України. На Київщині та Брацлавщині, наприклад, були гайдамаки, на Поділлі – левенці та дейнеки, а у Карпатах – опришки.

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Прізвища, які утворилися під час боротьби українського народу за визволення

У Хмельницькій та Запорізькій областях є прізвище Гайдамака, у Тернопільській – Гайдамаха, а у Житомирській – Гайдамачук.

У Львівській та Рівненській областях записане прізвище Дейнека, а у Волинській та Кіровоградській – Дейнега. У різних регіонах України існують ще такі: Левенець, Опришко, Ватажко.

Українські прізвища, які утворилися у часи козацтва та князів

Козацтво – не менш важливий період української історії. У ту добу також з'явилися деякі прізвища, які пов'язані з військовим побутом.

Гетьман, Козак, Рицар, Запорожець, Довбиш.

Хорунжий, Кошовий, Гарматій, Гармаш, Пушкар.

Пластун, Компанієць, Сердюк, Сотник.

Полковник, Асаул, Чура, Цюра, Кошовий, Атаман.

Тоді українці, крім того, служили у польській, російській та австрійській арміях. Тому отримували прізвища Посполітак, Ритаровський, Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнір, Жовнірович, Жовнірчук, Гренадир, Гусар (Гузар), Гусарець, Гусаревич, Гузарський, Драгун, Улан та Райтер.

В історії України ще є період, коли правили князі. Їхніх нащадків можна зустріти й у наш час. Вони, зокрема, носять прізвища Острозький, Сапіга, Сангушко, Хоткевич, Чернецький, Вишневецький, Виговський, Чорторийський, Нимерович, Заславський, Косаківський, Ружинський, Любомирський, Корецький і Лукомський.