Ваші предки могли бути ворожками або знахарями: 7 таємничих українських прізвищ

Деякі українські прізвища оповиті таємницями. Про їхнє походження можна лише здогадуватися. Наприклад, є родові імена, які часто пов'язують з магією.

Вони утворилися від слів "віщувати", "ворожити", "знахар", "відьма". Тобто люди мали надприродні здібності, могли допомагати або виліковувати від різноманітних хвороб. Однак у давні часи була поширена й чорна магія.

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Перелік магічних українських прізвищ

Багато прізвищ, які асоціюються з магією, є досить рідкісними. Вони не входять у список найпопулярніших, однак зустрічаються по всій Україні.

Ворожбит – 848 людей, найбільш популярне у селі Гійче, Львівської області (73), Києві (51) та у місті Новоселиця, Чернівецької області (45).

– 848 людей, найбільш популярне у селі Гійче, Львівської області (73), Києві (51) та у місті Новоселиця, Чернівецької області (45). Віщун – 59 людей, найбільш популярне у селі Шахворостівка, Полтавської області (12), у місті Кам'янець-Подільський, Хмельницької області (5) та у селі Стрільбичі, Львівської області (5).

– 59 людей, найбільш популярне у селі Шахворостівка, Полтавської області (12), у місті Кам'янець-Подільський, Хмельницької області (5) та у селі Стрільбичі, Львівської області (5). Знахаренко – 117 людей, найбільш популярне у Херсоні (20), Києві (15) та Одесі (12).

– 117 людей, найбільш популярне у Херсоні (20), Києві (15) та Одесі (12). Відьма – 23 людини, найбільш популярне у селі Добраничівка, Київської області (8), Києві (4) та у селі Яструбине, Сумської області (2).

– 23 людини, найбільш популярне у селі Добраничівка, Київської області (8), Києві (4) та у селі Яструбине, Сумської області (2). Ворожка – 118 людей, найбільш популярне у Сумах (20), Харкові (14) та у місті Павлоград, Дніпропетровської області (6).

– 118 людей, найбільш популярне у Сумах (20), Харкові (14) та у місті Павлоград, Дніпропетровської області (6). Знахарук – 11 людей, зустрічається у місті Роздільна, Одеської області (4), Івано-Франківську (3) та у селі Чухелі, Хмельницької області (2).

– 11 людей, зустрічається у місті Роздільна, Одеської області (4), Івано-Франківську (3) та у селі Чухелі, Хмельницької області (2). Відьмаченко – 6 людей, зустрічається у Києві (3), у селі Петропавлівська Борщагівка, Київської області (2) та у місті Семенівка, Чернігівської області (1).

Знаходьте у переліку прізвища своїх друзів чи знайомих. Можливо, саме вони потрапили у список тих, хто носить рідкісні родові імена. Крім того, цілком ймовірно, що їхні предки були ворожками, знахарями або відьмами.