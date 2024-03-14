Борщ, Юшка та Масло: 20 "смачних" українських прізвищ, які вас розвеселять

Українські прізвища мають неймовірно цікаву історію. Серед них ви можете знайти дуже смішні варіанти, адже у наших предків була потужна уява. Деякі родові імена, зокрема, з'являлися через назви тих чи інших страв.

Такі прізвища давали залежно від того, що любила поїсти людина або чим пригощала гостей. Адже й у давні часи смаки у всіх були різні. Більше інформації про це читайте у матеріалі.

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Добірка цікавих та кумедних українських прізвищ

Українці давали одне одному прізвища, які пов'язані з традиційними українськими стравами. Тому вони ще й розвивали та поширювали нашу культуру. Зауважимо, що ці варіанти звучать досить просто. Тобто люди вирішили не змінювати оригінальне звучання. Ось які родові імена у списку:

Борщ

Булка

Варениця

Сало

Малай

Молоко

Масло

Юшка

Погодьтеся, що вони досить кумедно звучать та справді викликають щиру усмішку. До речі, "смачні" прізвища не завжди походять від страв. Деякі, зокрема, утворювалися через те, що людина просто любила смачно поїсти. Наприклад, йдеться про такі: Лакомий, Жируха, Напха, Скороїд, Ласий, Смакула. А українцям, які мали великий живіт, давали прізвища Пузач, Жовтобрюх, Черевуха, Череватий, Брюхань, Трипуз.

Ще декілька смішних прізвищ

Це ще не всі веселі українські прізвища, які існують. Також є Лиходід, Вихопень, Прихід, Псяр, Безмозкий, Заваликут, Лизун, Загубипалець, Пізнюк, Куропась, Кривоглавий, Пірникоза, Секретий. Вони, до речі, вважаються досить рідкісними. Власники таких прізвищ розкидані по всій Україні. Їх, зокрема, можна почути у Криму, на Галичині, Слобожанщині та Придніпров'ї.