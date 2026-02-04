Про це детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
Які прізвища вказують на особливий талант предків?
Аналіз поширеності таких прізвищ сьогодні дозволяє стверджувати, що пристрасть до творчості була однією з найважливіших рис українського народу. Водночас найчисельнішу групу серед нащадків талановитих предків складають саме "музичні" родини.
Абсолютним рекордсменом у цьому списку є прізвище Музика, яке носять 11 708 українців. Воно, ймовірно, належало людям, які вміли віртуозно грати на інструментах і створювати гарний настрій цілій громаді.
На вокальну обдарованість засновників роду також вказує прізвище Співак. Власників цього родового імені наразі налічується 5107 осіб. До речі, кілька століть тому таке прізвище могло належати церковним співакам або народним виконавцям.
Крім цього, на особливі творчі здібності вказує прізвище Дудар. Нині ним можуть похизуватися 3874 українці, за даними генеалогічного товариства "Рідні".
Які ще українські прізвища давали творчим людям ?
- Прізвище Маляр, яке носять 2953 особи, є відгомоном давньої традиції розпису хат, храмів та іконопису. Ймовірно, таке родове ім'я належало людям, які мали художній хист.
- Найрідкіснішим у цьому переліку виявилося прізвище Книжник, яке мають лише 460 осіб. Така невелика кількість носіїв пояснюється тим, що робота з книгами у давнину була долею небагатьох освічених людей.