Про це детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища вказують на особливий талант предків?

Аналіз поширеності таких прізвищ сьогодні дозволяє стверджувати, що пристрасть до творчості була однією з найважливіших рис українського народу. Водночас найчисельнішу групу серед нащадків талановитих предків складають саме "музичні" родини.

Абсолютним рекордсменом у цьому списку є прізвище Музика, яке носять 11 708 українців. Воно, ймовірно, належало людям, які вміли віртуозно грати на інструментах і створювати гарний настрій цілій громаді.

На вокальну обдарованість засновників роду також вказує прізвище Співак. Власників цього родового імені наразі налічується 5107 осіб. До речі, кілька століть тому таке прізвище могло належати церковним співакам або народним виконавцям.

Крім цього, на особливі творчі здібності вказує прізвище Дудар. Нині ним можуть похизуватися 3874 українці, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

Які прізвища належали обдарованим українцям / Фото Freepik

Які ще українські прізвища давали творчим людям ?