Походження досі невідоме: добірка найзагадковіших українських прізвищ

Українські прізвища мають давню історію та є одними із найрізноманітніших у світі. Зокрема, деякі передалися нам ще від козаків.

Цікаво, що походження багатьох українських прізвищ досі достеменно невідоме. Існують лише певні здогадки. Більше інформації читайте у матеріалі.

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Добірка загадкових українських прізвищ

Наприклад, вважається, що прізвище Масляк має арабське походження. Зокрема, його пов'язують з воєначальником, на ім'я Масламака. Чоловік був нащадком пророка Мухамеда та у давнину воював в Україні. Однак підтвердження такої версії немає. Це всього лише легенди, які збереглися до наших часів.

Цікавими також є такі прізвища: Дахно, Тахно, Вахно, Лахно, Кахно та Махно. Адже у них змінюється лише перша приголосна буква, а частина "ахно" залишається. А от у прізвищах Маслік, Маслюк, Маслик та Маслак чергуються голосні літери.

Існує думка, що прізвищам Бацман, Бікман, Бритьман, Котьман та Сурман 1500 років. Адже люди, які їх мають, можуть бути нащадками вікінгів. Особливо ці прізвища популярні на Полтавщині. А Боцман з данської мови перекладається як "човняр".

Багато українських прізвищ є співзвучними з французькими, німецькими, англійськими та польськими. Наприклад, Білий у Франції звучить як Белью, а Береговий – Береговуа. До речі, українців, які мешкали у Сполучених Штатах Америки та носили прізвища Макогон, Макосій, Маковецький та Маковій, часто плутали з ірландцями.