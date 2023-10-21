6 українських імен для дівчаток, які неможливо забути

Сила країни – у її традиціях, історії, звичаях і мові. Власне, в Україні є багато красивих імен, які нам дісталися від предків-слов'ян. Треба їх вивчати більше.

Особлива гордість – мати ім'я, яке належить твоїй країні. Воно додає людині потужної енергетики та впевненості. Кілька традиційних жіночих імен – зібрав 24 Канал.

Вау Для тих, хто очікує на донечку: 8 найкрасивіших імен, якими можна назвати дівчинку

Традиційні українські імена для дівчаток

Вірляна – незвичне жіноче ймення, яке вважається доволі давнім. Воно з'явилося у слов'ян та означає "орел". Інші форми імені – Вірлянка, Ляна.

Квітослава звучить неймовірно красиво. Складається з двох частин: "квіто", тобто, "квітка" і "слава". Трактується як "квітуча слава".

Зоряна – ще одне чудове ім'я зі старослов'янським корінням. Має значення "ясна зоря", можна ще трактувати "зоряна" від слова "зірка".

Лада виникло від старослов'янського слова "лад", "ладний". тобто, "хороша", "гарна". Раніше слово "ладо" у Київській Русі означало "чоловік" або "милий". Спершу так називали чоловіків, однак, згодом ім'я стало винятково жіночим.

Рута – красиве ім'я, що має дві версії походження. Перші кажуть, що воно з'явилося від однойменної рослини, яка росте в Карпатах. Інші переконані, що ім'я має єврейське походження й означає "подруга".

Ярослава – потужне українське ім'я. Це жіночий варіант чоловічого імені Ярослав. Має значення "яскрава слава", "затята" "потужна". Деякі мовознавці вважають, що воно виникло від церковнослов’янського слова "яра". Слово має значення "весна".

Якщо ви шукаєте ім'я, яке пасуватиме абсолютно будь-якій дівчинці, то ми нещодавно робили таку добірку.