У Міжнародний жіночий день: символічні цитати відомих українських феміністок

Сьогодні, у Міжнародний жіночий день, важливо згадати про відомих українських феміністок. Протягом свого життя вони боролися за жіночі права. Героїні їхніх творів – сильні особистості з власною думкою та поглядами.

У своєму матеріалі LifeStyle 24 зібрав важливі цитати Ольги Кобилянської, Лесі Українки та Олени Пчілки. Зберігайте ці неймовірні висловлювання.

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Ольга Кобилянська – українська письменниця та феміністка

Ольга Кобилянська була однією з тих, хто у 1894 році створив "Товариство руських жінок на Буковині". Вже у 1902 році вона керувала "Кружком українських дівчат". У творах письменниця писала про боротьбу жінок за свої права.

Цитати Ольги Кобилянської про жінок

"Жінка – людина, так само як і мужчина, і вимоги природи в неї такі самі, як її в нього, то її через те треба в таких самих умовах, як і його, виховувати до боротьби за існування, а озброївшися наукою, знанням законів, знанням різних галузей праці, зможе й сама боротись за життєві засоби. Те все не завадить їй стати щирою люблячою подругою чоловіка і матір’ю дітям. І так, високоповажані сестри мої, єднаймося, працюймо над собою всіма силами!" З новели "Природа"

"Гордість, яку природа кладе нам у душу, повинна ти більше розвивати. Се одинока зброя жінки, якою вона справді може вдержатися на поверхні життя". З новели "Valse Mélancolique"

"Вводячи жінку в життя, природа не питала: "Чи се мужчина, чи жінка, щоби мені наділити їх відповідними здібностями?" Ні – природа казала лише: "Ось ти, і жий!" І тому скажу, що недостаточність тая, брак сили духовної не лежить у жінці яко людині вже з природи, а походить вона і виробляється з систематично ограниченого виховання, яке одержує вона вже від колиски, котре виховання звертає більше увагу на розвій її чуття, аніж на духовні здібності, характер і силу фізичну, і заглушає, таким чином, усі інші голоси в її душі". З новели "Природа"

Ольга Кобилянська та Леся Українка / Фото з відкритих джерел

Леся Українка – українська письменниця та перекладачка

Леся Українка брала активну участь у національному жіночому русі. У своїх творах вона описувала жінок сильними особистостями, які мали власні погляди на життя та думки. Письменниця не корилася патріархату.

Цитати Лесі Українки про Україну та кохання

"Адже любов, як вода, несе і крутить, грає, рве, пестить, голубить, топить. Де жар, вона кипить, а зустріне холод – і стане льодом".

"У нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-українськи, щоб мати право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями. Така легкість репутації приманює многих".

"Словами серденька не одурити".

Олена Пчілка – українська письменниця та матір Лесі Українки

Чоловік Олени Пчілки, Петро Косач, був батьком, який пішов у декрет, коли народилася Леся. Письменниця тоді поїхала за кордон, аби підлікуватися. Відомо, що вона боролася за те, щоб жінки мали свободу та право голосу.

Цитати Олени Пчілки про українську мову та дітей