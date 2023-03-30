Православний календар на квітень 2023: усі важливі свята цього місяця

У 2023 році квітень багатий на релігійні свята, адже вірян очікує Великдень, а з ним і багато інших церковних свят. Список важливих дат читайте у матеріалі.

У квітні відбудеться завершення Великого посту, який розпочався 27 лютого. За традицією він готував християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового. Окрім того, вірян чекає Благовіщення та Вхід Господній в Єрусалим, який ще відомий як Вербна неділя, пише 24 Канал.

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Головні свята

7 квітня – Благовіщення

9 квітня – Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя.

15 квітня – Закінчення Великого посту.

16 квітня – Великдень.

25 квітня – Радониця або Проводи.



Благовіщення /Фото Pinterest

Інші важливі дати

1 квітня – мучеників Хрисанфа і Дарії.

2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.

3 квітня – преподобного Якова, єпископа Катанського

4 квітня – священномученика Василя, пресвітера Анкірського.

5 квітня – день пам'яті преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199-ти учнів Його.

8 квітня – Лазарева субота.

10 квітня – Великий Понеділок, преподобного Іларіона Нового.

11 квітня – Великий Вівторок, мучеників Марка, єпископа Арефусійського.

12 квітня – Велика Середа, преподобного Іоанна Лествичника.

13 квітня – Чистий Четвер, Таємна вечеря, священномученика Іпатія, єпископа Гангрського.

14 квітня – Страсна п'ятниця, Розп’яття Христа, преподобної Марії Єгипетської.

15 квітня – Велика субота, преподобного Тита, Чудотворця.



Воскресіння Христове / Фото Pinterest

17 квітня – Світлий понеділок, преподобного Йосипа Піснописця, преподобного Георгія Пелопонеського.

18 квітня – Світлий вівторок, мучеників Агафопода, диякона, Феодула.

19 квітня – Світла середа, святого Євтихія, архієпископа Константинопольського.

20 квітня – Світлий четвер, преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського.

21 квітня – Світла п'ятниця, день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона.

22 квітня – Світла субота, мученика Євпсихія, мученика Дісана.

23 квітня – мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора.

24 квітня – священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.

25 квітня – преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського

26 квітня – священномученика Артемона.

27 квітня – святого Мартина, сповідника, Папи Римського.

28 квітня – Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини і Анастасії, мучеників Месукевійських – Сухія і дружини його, мученика Сави Готфського.

29 квітня – мучениць Агапії, Ірини, Хіонії.

30 квітня – День дружин-мироносиць, священномученика Симеона, преподобного Акакія.

Автор: Діана Сікорська