Православний календар на квітень 2023: усі важливі свята цього місяця
У 2023 році квітень багатий на релігійні свята, адже вірян очікує Великдень, а з ним і багато інших церковних свят. Список важливих дат читайте у матеріалі.
У квітні відбудеться завершення Великого посту, який розпочався 27 лютого. За традицією він готував християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового. Окрім того, вірян чекає Благовіщення та Вхід Господній в Єрусалим, який ще відомий як Вербна неділя, пише 24 Канал.
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Головні свята
7 квітня – Благовіщення
9 квітня – Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя.
15 квітня – Закінчення Великого посту.
16 квітня – Великдень.
25 квітня – Радониця або Проводи.
Інші важливі дати
1 квітня – мучеників Хрисанфа і Дарії.
2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.
3 квітня – преподобного Якова, єпископа Катанського
4 квітня – священномученика Василя, пресвітера Анкірського.
5 квітня – день пам'яті преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199-ти учнів Його.
8 квітня – Лазарева субота.
10 квітня – Великий Понеділок, преподобного Іларіона Нового.
11 квітня – Великий Вівторок, мучеників Марка, єпископа Арефусійського.
12 квітня – Велика Середа, преподобного Іоанна Лествичника.
13 квітня – Чистий Четвер, Таємна вечеря, священномученика Іпатія, єпископа Гангрського.
14 квітня – Страсна п'ятниця, Розп’яття Христа, преподобної Марії Єгипетської.
15 квітня – Велика субота, преподобного Тита, Чудотворця.
Воскресіння Христове / Фото Pinterest
17 квітня – Світлий понеділок, преподобного Йосипа Піснописця, преподобного Георгія Пелопонеського.
18 квітня – Світлий вівторок, мучеників Агафопода, диякона, Феодула.
19 квітня – Світла середа, святого Євтихія, архієпископа Константинопольського.
20 квітня – Світлий четвер, преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського.
21 квітня – Світла п'ятниця, день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона.
22 квітня – Світла субота, мученика Євпсихія, мученика Дісана.
23 квітня – мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора.
24 квітня – священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.
25 квітня – преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського
26 квітня – священномученика Артемона.
27 квітня – святого Мартина, сповідника, Папи Римського.
28 квітня – Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини і Анастасії, мучеників Месукевійських – Сухія і дружини його, мученика Сави Готфського.
29 квітня – мучениць Агапії, Ірини, Хіонії.
30 квітня – День дружин-мироносиць, священномученика Симеона, преподобного Акакія.