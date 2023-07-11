Підпалюємо каву у фользі: несподіваний трюк, який знадобиться усім дачникам

На перший погляд здається, для чого підпалювати каву у фользі? Яка з цього користь? Але насправді відповідь буде неочікуваною.

Ви не очікували, але підпалена кава у фользі має дуже цікаву функцію. І не потрібно купувати жодні хімічні засоби. Далі розповімо, про що йдеться.

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Навіщо підпалювати каву у фользі

Підпалена кава – це чудовий спосіб позбутися комарів. Просто треба насипати на тарілку чи на частинку фольги мелену натуральну каву. Посудину варто поставити у безпечному та недоступному для дітей місці.

Це пов'язано з тим, що комарі ненавидять запах кави. Тоді як аромат запалених кавових зерен змусить цих комах назавжди полетіти з вашої території.

У боротьбі з комарами допоможуть також натуральні ефірні олії. Йдеться про:

чебрець;

м'яту;

герань;

чайне дерево;

аніс;

апельсин;

кедр;

лаванду.

Візьміть 7-10 крапель будь-якої з цих рідин та додайте 1 столову ложку рослинної олії. Нанесіть розчин на шкіру. Можна розпилювати таку ароматну суміш на одяг та намет, якщо відпочиваєте на природі. Можна навіть додати трохи такого розчину у вогонь.