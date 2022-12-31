Чудові привітання з Новим роком 2023: побажання миру та перемоги у віршах, прозі та картинках

У новорічну ніч завжди хочеться побачити диво та побажати найважливішого. Найбільшим дивом для всіх українців у 2023 році буде спільна перемога та мирне небо. Цього прагне кожен, хто сьогодні бореться за незалежність та цілісність України.

Новий рік 2023 для усіх українців буде незвичним, бо багато хто буде його зустрічати не вдома і не зі своїми сім'ями, проти у серці кожного відчувається єдність та незламність. Для того. що ви могли висловити свою любов та підтримку найріднішим, ми підготували саме для вас добірку неймовірних привітань, 24 канал.

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Привітання з Новим роком 2023 – побажання миру українцям

Привітання з Новим роком 2023 - побажання миру та перемоги / Фото з відкритих джерел

З Новим роком 2023 – побажання миру й перемоги у картинках, віршах та прозі / Фото "ТСН"

Привітання з Новим роком 2023 - вірші, проза, картинки / Фото Obozrevatel

Новий рік в Україні – чудові привітання зі святом / Фото "Вікна"

Привітання для українців з Новим роком – картинки, вірші та проза / Фото "Допис"

Привітання з Новим роком – побажання у віршах та прозі, чудові картинки / Фото "ТСН"

Новий рік 2023 в Україні – привітання для найрідніших / Фото Obozrevatel

Привітання з Новим роком у віршах – побажання миру та перемоги

Сподіваюсь, з Вами буде

Дружня, радісна родина,

Щастям сповнена дружина,

Смачні страви – на столі,

Мир і спокій – на землі!

З Новим роком, добрі люди!

І нехай у Вас не буде

Горя, смутку і біди.

Ну, а поруч, щоб завжди

Крокувала доброта,

Найдорожча і свята.

З Новим роком, добрі люди!

Хай любов заходить в дім,

Хай добро панує в нім,

Хай в родинах спокій буде,

Хай щастить Вам, добрі люди!

***

Хай любов панує в домі,

Хай Господь пошле щасливої долі,

Хай в родині спокій буде,

Хай рік новий щасливим буде!

***

З Новим роком, з гарним святом,

Хай воно буде багатим:

На розваги, на успіх,

На щасливий друзів сміх!

Мрії, щоб усі збувались,

Нагороди здобувались.

Цілий рік був мир і лад,

І у всьому був гаразд!

***

Знов прийшло чарівне свято,

Я всім хочу побажати

І миру, і тепла,

Мрія, щоб в житті була!

Посміхайтеся, радійте,

Від кохання шаленійте,

Адже Новий рік – це чудо,

Зі святом, рідні, добрі люди!

Привітання з Новим роком 2023 – побажання миру та перемоги / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)

Кохання міцного, щастя рясного,

Неба мирного, добра щирого!

Будьте Ви завжди здорові

Щастя Вам та всій родині!

***

Хай Новий рік принесе

Найомріяніше все!

Щастя, миру і здоров’я,

Жити в злагоді й любові!

Більше посмішок в житті,

Й будьте завжди молоді!

***

З новим роком привітаю

І тихенько побажаю,

Щоб вогні палали ясно,

В домі було завжди щастя,

Щоб новий прийдешній рік

Дав вам свято на весь вік.

Хай завжди буде мирне небо над головою

Щоб наша Україна у 2023 році перемогла.

***

З Новим Роком! Всім добра,

Світла, посмішок, тепла,

Миру, радості, достатку

І у справах всіх – порядку!

Хай печалі із журбою

Рік старий візьме з собою.

А в Новому – тільки щастя

І чудовий світлий настрій!

***

З Новим роком! Всім добра,

Світла, посмішок, тепла,

Миру, радості, достатку

І у справах всіх – порядку!

Привітання українців з Новим роком 2023 – вірші, картинки та проза / Фото Canva

Побажання перемоги та миру у прозі – привітання з Новим роком

Здоров’я, радощі й любові у Новому 2023 році! Нехай мир та гармонія, затишок та Боже благословення будуть у Вашій оселі!

***

Вітаю з Новим роком! Нехай в цьому році на вас чекає тільки радість, здоров'я й удача. Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів. Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей. Нехай принесе мир та перемогу Україні!

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З Новим 2023 роком! Бажаємо достатку, здійснення мрій та яскравих подій у Вашому житті. Любові від найдорожчих, посмішки, приємних турбот та здоров’я Вашій родині та дітям.

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Вітаю з Новим роком! Бажаю миру, домашнього затишку, гарного настрою, здійснення мрій, надій, достатку, щирої радості та міцного кохання. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато радісних зустрічей, веселощів, приємних подорожей. І нехай серце наповнюється щастям. Бажаю, щоб у 2023 році у тебе було мирне небо над головою, а наша Україна здобула перемогу!

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Нехай Новий 2023-й рік буде щасливий! Цікавих проєктів, захоплюючих відкриттів, дивовижних подорожей та насичених приємними подіями днів! Нехай збудуться усі Ваші мрії! Зі святом!

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Щиро вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023-й рік подарує найголовніше – перемогу та мир. А ще – простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців Нового року дивують тільки приємними новинами. Щасливого Нового року!

З Новим роком 2023 – побажання перемоги та миру у віршах та прозі / Фото "ТСН"

З Новим 2023 роком! Нехай він видасться переможним у всіх сенсах: для нашої України – над ворогом, для всіх людей – над тими стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб рік новий дарував тільки позитивні емоції. Щоб всі ті добрі мрії й бажання втілились у життя.

Моє новорічне привітання просте: здоров’я міцного, щастя безмежного, добробуту в оселі та Божого благословення. Нехай Новий 2023 рік принесе всім перемогу, мир та процвітання. Всі негаразди та страждання нехай йдуть у минуле, а попереду буде тільки чиста дорога до світлого майбуття.

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Бажаю, щоб Новий рік приніс миру та злагоди Українській землі, перемоги та тихого неба! Любові, рідної домівки та усіх близьких поряд. Нехай 2023-й подарує тільки щасливі моменти й Господь береже кожного дня.

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Спокою й добра у Новому році! Нехай у Вашій оселі панує мир та Божа благодать! Нехай матінка Божа дарує здоров’я кожному! Нехай 2022-й забере із собою всі негаразди, а Новий 2023-й рік принесе щастя та переможний мир. Нехай все задумане в житті реалізується, а всі добрі побажання, які Ви отримаєте в новорічну ніч, – здійсняться!

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Новий рік – це час для дива, чарівництва зимової казки, нових починань. Бажаю не тільки мріяти в цьому новому році, а й повільно, але впевнено йти в напрямку нових відкриттів і великих перемог. Нехай в цій дорозі супроводжує удача і тепло найближчих людей. З Новим роком!

***

Щиро вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023-й рік подарує найголовніше – перемогу та мир. А ще – простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців Нового року дивують тільки приємними новинами. Щасливого Нового року!